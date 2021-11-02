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    體質特殊？酒測超標10倍 一審判半年、二審改無罪

    警方實施酒測，除非儀器出現異常或故障，否則不太可能更換儀器重測，避免爭議。示意照，非本新聞事件當事人。（記者李立法攝）

    警方實施酒測，除非儀器出現異常或故障，否則不太可能更換儀器重測，避免爭議。示意照，非本新聞事件當事人。（記者李立法攝）

    2021/11/02 00:22

    〔記者李立法／屏東報導〕羅姓男子酒駕被警攔查，酒測值竟高達2.5毫克，超標10倍，檢方依公共危險罪起訴後，一審判他6個月徒刑，二審合議庭認為該酒精濃度足以「致死」，連為羅男酒測的員警都覺得不可思議，應視為檢測異常，因罪證有疑，改判無罪。

    羅男今年4月間在屏東縣東港鎮酒後騎電動自行車，因搖晃蛇行被警察攔查，當場酒測，呼氣酒精濃度高達每公升2.50毫克（mg/L），超過公共危險罪門檻0.25毫克的10倍，滿身酒味的羅男坦承不久前在小吃部喝酒，檢方訊後依公共危險罪聲請簡易處刑。

    屏東地院簡易庭認為羅男曾2次酒駕被判刑，卻未記取教訓，再次酒後騎車上路，罔顧自身及其他用路人生命安全，依不能安全駕駛動力交通工具罪，判刑6個月，併科罰金6萬元，分別得易科罰金及易服勞役，羅男不服，提起上訴。

    屏東地院二審合議庭認為，羅男吐氣酒精濃度為法定犯罪標準10倍，在實務上實屬罕見，根據相關研究，酒精濃度達2.00mg/L時，會出現「呼吸中樞麻痹、漸近死亡」狀態；若濃度達2.5mg/L 時，則會「致死」，羅男卻還能騎車並接受酒測，有違常理，連為羅男酒測的員警都說「阿娘喂」、「沒看過這麼高的數值」、「覺得怪怪的」等語。

    法官認為羅男酒測數值並非一般違法酒駕的常態，應依「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」規定，遇檢測結果出現明顯異常情形時，應停止使用該儀器，改用其他儀器檢測，並留存原異常紀錄，但警方並沒有這樣作，酒測程序不妥適，難以確信該酒測數值為真，基於「罪證有疑、利於被告」法則，應予羅男無罪諭知。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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    酒測數據非絕對代表人體反應 律師：可訂重測標準

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