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首頁　>　社會

禮盒藏黃金 廠商行賄官員緩起訴

2024/05/08 05:30

須向公庫支付20萬元

〔記者黃佳琳／高雄報導〕郭姓廠商有意爭取高雄輕軌配置控制器標案，自認與高市府交通局官員關係不佳，竟趁著拜會官員時，偷偷在精油香皂禮盒裡藏了兩條黃金（市價約九十二萬），官員收下禮盒後看到黃金，立即通報政風室；檢廉調查時，郭男坦承犯行，被檢方認定他涉犯行賄罪，但考量犯後態度良好，偵結處分緩起訴。

檢方指出，郭姓廠商曾是高市交通局的交通號誌廠商，因產品通報保固次數偏高，交通局對他頗有怨言；二○一八年四月，高市府交通局重新開辦「更新改善交通號誌工程」採購案，以最低價方式決標，郭男的公司以一千五百餘萬取得最低標，但郭男被高市交通局認為前案履約情況不佳，取消得標資格。

二○二三年四月，郭男有意爭取高雄輕軌配置控制器標案，他自知與高市府官員關係不佳，帶著香皂禮盒前去拜會高市府智運中心王姓主任，雙方交談完後，郭男把禮盒遞給王主任遭拒收，雙方推扯後，王收下禮盒打開一看，驚見禮盒裡竟藏著兩條黃金（各兩百五十克，市價約九十二萬元），立即向政風室通報；檢察官考量郭男犯後態度良好，偵結處分緩起訴，但須向公庫支付廿萬元，行賄的黃金聲請法院宣告沒收。

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