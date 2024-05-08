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「非情節最重大」虐殺師鐸獎女師 5度判死 大逆轉免死

凶手劉志明。（資料照）

凶手劉志明。（資料照）

2024/05/08 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕九年前高雄市發生師鐸獎退休女老師遭殺害命案，凶手劉志明被依強盜殺人罪，接連五度判處死刑，高等法院高雄分院更四審昨天宣判，認為他並未搶奪被害人二千元現金，且有更生改善可能性，首次改判無期徒刑，褫奪公權終身。

九年前鐵鎚行凶 震驚社會

判決書指出，二○一四年十一月間，被告劉志明不滿同居女友分手又斷絕連繫後，在隔月三日攜帶購買的鐵鎚，騎機車去女友住處找人未果後，在高雄左營區哈囉市場旁亂逛，並在蓮池潭路見被害人剛買完菜，準備開車回家。

劉嫌想搶車代步去看女友，並趁被害人坐上駕駛座，拿出鐵鎚連續重擊頭部十四次，導致大量出血死亡，過程中竟還涉嫌性侵，及搶走皮包內兩千元逃逸，五天後被警方逮捕，依強盜殺人等罪移送高雄地檢署偵辦、起訴。

高雄地院開庭調查後，認定劉嫌觸犯妨害性自主和強盜殺人罪，犯意各別數罪併罰，分別判處有期徒刑十年和死刑，妨害性自主部分檢方和劉均未上訴因而定讞，他並入監執行，強盜殺人罪則向高雄高分院提起上訴。

更四審：沒搶錢 改判無期

高雄高分院上訴審、更一審至更三審的合議庭法官，均認為劉嫌手段殘忍、情節重大，有與世隔絕之必要，依強盜殺人罪，接連四次判處劉嫌極刑，但都被最高法院以有疑點尚未釐清，撤銷發回重審。

被害人家屬曾多次出庭應訊，要求法官判處劉男死亡，蒞庭檢察官也認為劉男惡性重大，建議判處極刑。

高雄高分院更四審昨天宣判，合議庭認為劉有搶奪汽車未遂，但卻未搶劫現金兩千元，並審酌他是隨機、偶發性犯案，而非計畫性為之，不符合公政公約第六條第二項所定「情節最重大之罪」。

還可上訴最高院

另外，根據醫院鑑定報告，尚不能完全排除劉男具有更生改善可能性，並考量他有悔意，判決無期徒刑，褫奪公權終身，需執行至少二十五年，始能假釋出獄，因此從輕發落，全案尚未定讞。

據悉，被害人生前曾獲師鐸獎，作育英才無數，退休後抗癌成功後擔任志工，對社會貢獻良多。

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