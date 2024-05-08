為2千元改判凶手無期／師丈怨：法官書讀哪裡去了

凶手劉志明案發前一天到五金行購買鐵鎚，被監視器拍下。（資料照）

2024/05/08 05:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕師鐸獎退休女老師遭男子劉志明殺害，高等法院高雄分院更四審認為劉並未搶奪被害人二千元現金，昨天首次改判無期徒刑；女老師的張姓丈夫怒斥「很糟糕的判決」，將上訴；他強調，原本以為司法是最後一道防線，現在都靠不住了，法院只著重兇手是否搶兩千元，且認定非計劃性殺人、搶劫未遂、有教化可能，完全忽略他寫的「補述書」，還要求家屬證明被搶「剛好」兩千元，「不知道法官讀書讀到哪裡去了」。

張先生昨天上午參加心靈進修課程，沒有到法院聽判決，但隨時留意手機訊息，心情七上八下，後來獲知判決結果，頓時「頭皮發麻」，騎機車返回高雄市楠梓區老家過程，他努力克制不讓自己「抓狂」，並向祖先報告判決結果。

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不解凶手竟有三名律師

受害人卻不知可免費申請律師

張先生多次哽咽表示，台灣人權似乎偏向加害人，劉男竟有三名律師，他在一審結束後，才知道可向犯罪被害人保護協會申請律師，再自費聘請一名律師。

張先生強調，台灣根本沒有廢除死刑的條件，美國有的州仍保留死刑，也有「終生監禁」，劉男若能假釋出獄，也不過六十多歲，「又是一隻狼、縱虎歸山」，被害人家屬無法撫平傷痛，而且「畏懼都還在」。

為了面對長期的法律訴訟，已七十二歲的張先生靠跑馬拉松、參加宗教與心靈課程紓解壓力，因為「我一定要活得夠長，跟他拚到底」。

72歲跑馬拉松 跟凶手拚到底

張先生是退休助理教授，目前在某國立科技大學兼課，他將自己在案發後的心境變化，以及女兒所做噩夢的畫作，集結成書《劇變之後》出版，敘述隨機殺人案被害家屬的心理復原過程，二○二一年底舉辦發表會，版稅全數捐給犯罪被害人保護協會。

為了幫亡妻圓夢，他更揹著案發時的亡妻花布包，內有妻子帽子、眼鏡、耳機、原子筆等物品，到北歐國家旅遊。

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