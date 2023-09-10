男子酒測嚴重超標 竟是漱口水惹的禍

林男遭警方攔查發現酒測嚴重超標，經細查才發現是其使用的漱口水惹禍。（民眾提供）

2023/09/10 10:52

〔記者歐素美／台中報導〕37歲林姓男子日前開車行經台中市大甲區金華路，被警方攔查停下，一測酒精數值竟高達1.5mg/L，遠遠超出酒駕違法0.15mg/L的標準，不僅林男嚇一大跳，連在場員警也從未看過這麼高的數值，林男強調已8年滴酒未沾，警方見他外觀生理狀態及言行正常，不像嚴重酗酒，林男才想到近日因牙齦紅腫，常使用漱口藥水舒緩症狀，一拿出漱口水即發現內含酒精成份，員警拿出純水供林男漱口後，再酒測即酒精成分為零，證實林男確未飲酒，終於真相大白。

大甲派出所在金華路執行取締酒駕路檢勤務時，林男（37歲）加駛小客車行經，並配合警方搖下車窗受檢，表示剛下班要返家，但員警與林男對話中聞到有酒精氣味從林男口中吐出，隨即使用酒精檢知器檢測，結果檢知器紅光大作，酒精數值竟高達1.5mg/L，遠超標標準值0.15mg/L。

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林男及在場員警皆嚇一大跳，員警表示，從沒看過這麼高的數值，但觀察林男生理狀況正常且對答如流，不像嚴重酗酒的狀態，於是依規定請林男以水漱口後，再次用酒測器檢測林男呼氣酒測值，顯示數值為零。

林男強調自己並未酒駕且8年多滴酒未沾，員警詢問林男是否有服用可能含有酒精成分的飲品、食品時，林男才想起最近因牙齦紅腫，經常使用漱口藥水舒緩症狀，將自己使用的漱口藥水拿出來，員警查看發現該漱口水中寫明含有酒精成分，研判應是因此導致第一次酒測時嚴重超標，經以純水漱口後，再次檢測酒精成分就變為零了，證明林男確實未有飲酒，還林男清白。

大甲派出所所長李建興表示，員警在執行酒測前，會請民眾漱口，係為排除口腔中仍有殘留酒精影響檢測數值的因素，並當場告知可於漱口或距該結束時間達15分鐘後進行檢測，以保障民眾的權益，並呼籲民眾共同建立「不酗酒、不拼酒、不勸酒」的飲酒文化，養成「開車不喝酒，酒後不開車」的習慣，珍惜自己的生命，更關懷他人的生命安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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