大哥起床了！爛醉開車停紅燈睡死 滑行40米警破窗逮人

休旅車停路口駕駛爛醉如泥睡死，員警敲打車窗試圖喚醒駕駛。（圖由警方提供）

2023/09/10 10:39

〔記者湯世名／彰化報導〕1名陳姓男子半夜開休旅車行經彰化市彰草路與線東路口停等紅燈時疑不勝酒力呼呼大睡，往來車輛紛紛閃避。警方據報派員趕往現場，發現陳男竟睡死在駕駛座上，狂敲車窗高喊「大哥起床了」，不料陳男突然醒來，在爛醉如泥之下試圖踩油門前進，惟無法控制車輛，休旅車往前滑行並闖紅燈通過十字路口，員警追逐40公尺後趕緊破窗才將車停住，對其酒測高達0.86毫克，以公共危險罪移送偵辦。

彰化警分局8日凌晨近3點接獲民眾報案指出，有1輛休旅車在彰化市彰草路與線東路口停了很久，綠燈都不前進，往來車輛被迫閃避通行，莿桐派出所員警趕往現場，發現休旅車駕駛陳姓男子竟睡死在駕駛座上。

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員警多次試圖喚醒陳男，並拍打車窗，陳男終於被喚醒，不料他醒來後試圖踩油門前進，卻又因爛醉無法控制車輛，使得整輛車緩慢往前滑行，甚至闖紅燈穿越十字路口，員警也在後追逐，整整追了約40公尺後，員警見休旅車可能會撞及民宅，當下趕緊以敲擊器將車窗擊碎，終於將車輛控制停下。

員警發現陳男身上散發著濃厚的酒精氣味，立即對他進行酒精測試，結果顯示酒測值達到了0.86MG/L。陳男辯稱在家喝啤酒，喝幾罐忘記了，他是來彰化市找朋友，清晨2點多回來，不知為何會睡著。警方在偵訊後將他依公共危險罪移送偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

休旅車停路口駕駛爛醉如泥睡死，休旅車甚至滑行穿越路口，員警破窗化解危機。（圖由警方提供）

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