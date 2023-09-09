衝撞騎士「車頭刁住機車」沿路拖 超扯肇逃駕駛公共危險罪送辦

張男的轎車車頭「刁」住機車一路前行。（翻攝自爆料公社）

2023/09/09 11:19

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市8日晚間發生驚悚的酒駕肇事車禍！喝得爛醉的張姓男子，開車行經士林承德橋，撞上前方1輛雙載的機車騎士，兩名騎士摔倒受傷倒在橋上，但張男仍繼續駕駛且車頭嚴重凹損，張男的車夾擠壓著機車，一路推行數百公尺遠才棄車逃逸。警方根據開車尾隨張男的民眾報案，終於將醉茫茫的張男逮捕。

警方表示，8日晚間9時5分左右，53歲張男駕駛白色轎車，由承德橋往士林方向行進。當經過承德橋上時，卻失控追撞上前方31歲陳姓男子駕駛的大型重型機車，陳男和後方乘客受衝擊摔車，受傷倒在橋上。

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當下，張男的轎車車頭已嚴重毀損凹塌，底盤則緊緊「刁」住陳姓騎士的重型機車；但張男並未下車查看兩人傷勢，反而繼續駕駛轎車，不顧機車卡在車頭及底盤下，一路推著受損的機車前行，車輛刮地造出的尖銳的金屬聲，和車輛冒出陣陣濃煙引起過往民眾側目。

由於張男行進路線在士林夜市周邊，有駕車民眾見狀，立即自後尾隨並通報警方；張男直到發現轎車刮地受阻無法前進，才在基河路棄車徒步逃逸，但在文林路被趕到的後港派出所員警逮獲。警方現場初步查驗酒測值高達1.09，已屬於泥醉狀態。

警方初步調查，張男疑似在中山區吉林路和友人餐敘，但喝醉仍要強行駕車返家，以致肇事。機車騎士與乘客擦挫傷的兩名機車騎士僅四肢擦傷，送醫後所幸無大礙；警方今日上午將張男依公共危險罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

張男（左前）酒駕肇事逃逸，熱心民眾則駕車在後一路尾隨並報警。（記者劉慶侯翻攝）

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