喝了威士忌被老婆叫去買菜 他未扣安全帽帶被攔下慘了

許男喝了1杯威士忌，到住家對面買菜，警方發現安全帽帶未扣，移送法辦加罰500元。（讀者提供）

2023/09/06 08:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鳳山區一名許姓男子喝了威士忌後，被老婆叫去住家對面市場買菜，騎車行經國泰路二段與五權南路口時，卻因安全帽帶未扣，被警方攔查到酒駕，酒測值0.93MG/L超標，不禁懊悔早知道就走路買菜，但是千金難買早知道，仍被警方依公共危險罪嫌移送法辦，並針對安全帽帶未扣開罰500元。

鳳山警分局新甲派出所警員黃冠中、鄭力仁昨天下午巡邏經過鳳山區國泰路二段與五權南路口時，發現許姓男子（57歲）騎機車，卻未扣安全帽帶，示意他靠邊停車，將他攔下盤查開罰。

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警方盤查許男過程中，發現許男身上散發酒味，以酒測器施以呼氣濃度測定達0.93MG/L超過法定標準值，依規定告知權利後，將他上銬逮捕。

警方調查，許男在家喝了1杯威士忌後，臨時被老婆叫出門買菜，他一時貪圖方便，才騎機車出門，沒想到騎機車過馬路，就迎面遇到警察，哀怨「家住對面而已」，不但菜沒買成，還被警方移送法辦，這下子晚餐不用吃了，心中感到懊悔不已。

警訊後將許男依公共危險罪嫌移送法辦，另查獲他安全帽帶未扣，違反道路交通管理處罰條例第31條第6款，機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人500元罰鍰，警方對許男開罰500元。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

許男喝了1杯威士忌，到住家對面買菜，警方發現安全帽帶未扣，移送法辦加罰500元。（讀者提供）

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