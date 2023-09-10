酒駕機車騎士撞死穿越馬路到垃圾行人判刑2年

門前倒垃圾慘遭酒駕機車騎士撞死，新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2023/09/10 08:24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕又見行人地獄！在食品公司上夜班的新竹縣陳姓男子，去年10月酒後執意騎機車回家，結果因醉意完全沒看見穿越馬路要倒垃圾的行人，迎面完全無減速直接撞死對方，且酒測值高達每公升0.34毫克，新竹地院依酒駕致死罪判刑2年。

法官調查，去年10月1日下午陳男在新竹縣海中天餐廳與友人喝酒後，下午5點多騎機車上路，沿竹2之1線由北向南方向行駛，有行人從路旁走出欲穿越車道至對向傾倒垃圾，陳男未發現也未減速煞車直接撞擊，致被害人當場倒地，並受有頭部後側深層撕裂傷、兩側鼻道出血及左手背撕裂傷等嚴重傷害，事故發生後，後方發現事故而煞停的民眾緊急報警處理，且將被害人送往天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院救治，然到院前已無生命跡象，經急救不治死亡。

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事故發生後陳男自己也人車倒地，受有頭部挫傷、下唇撕裂傷及硬腦膜下出血等傷害，經送往中國醫藥大學新竹附設醫院急救，員警在醫院測得其吐氣所含酒精濃度達每公升為0.34毫克。

法官審酌陳男明知喝酒後將產生其控制力、注意力低落情形，社會上因駕駛者酒後駕車為交通事故發生主因，嚴重危害其他用路人生命、身體安全，相關酒駕肇事致人死傷事件，屢經新聞等傳播媒體密集報導，並經法律明文嚴格禁止。

然陳男竟無視上情及誡命規範，猶於飲用酒類後吐氣所含酒精濃度已達每公升0.34毫克，不能安全駕駛之狀態下，騎駛機車上路，足見其未能確實省思其因酒類作用階段而不能安全駕車行為，所衍生之高度潛在危險性，漠視自身安危，罔顧用路人公眾安全，並造成被害人死亡嚴重結果。

此外陳男騎駛普通重型機車於道路時，未注意車前狀況，撞擊欲穿越車道至對向之被害人，足見其違反注意義務程度及過失情節亦屬重大，且本件車禍導致被害人死亡，使家屬痛失至親，犯罪所生損害程度甚鉅，考量其坦承犯行，已和家屬達成和解，最後依酒駕致人於死判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫支付40萬元，且提供120小時義務勞務，並接受法治教育課程8場次。

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