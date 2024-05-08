台中暗夜惡火 父衝火場救愛女 雙困浴室罹難

八樓住宅不斷有猛烈火煙竄出，誵防人員立即部署水線搶救撲滅。（台中市消防局提供）

2024/05/08 05:30

〔記者許國楨、蔡淑媛／台中報導〕台中市西屯區「瑞聯天地」集合式大樓住宅昨凌晨傳出火警，因火勢猛烈還波及其他住戶，造成兩死四傷悲劇，其中游姓男子一家四口，游妻與兒子獲救，無生命危險，而原本已逃出的游男，聽到小女兒的呼救聲又衝回火場，最後父女被發現受困倒臥浴室，不幸雙雙罹難。

八樓客廳全燒毀 疑是電線走火釀禍

台中市消防局昨凌晨獲報該起火警，趕抵時發現現場為地上十六樓、地下二樓之RC建築物，八樓住宅不斷有猛烈火煙竄出，立即部署水線搶救撲滅，客廳全面燒毀及廚房部份燒毀，起火原因由火調人員調查中，不排除是電線走火釀禍。

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經查，火災發生當下，八樓游姓男子一家四口從睡夢中驚醒，五十五歲游男與五十歲張姓妻子先後逃出，十四歲兒子則跑到陽台由消防局雲梯車救下，但聽到就讀小五的十一歲小女兒尖叫呼救聲，游男將手機丟給妻子後又衝回火場，但就再也沒出來，兩人最後被消防人員發現受困倒臥浴室，已無生命跡象，經緊急送醫但到院前已死亡。

一家4口母子獲救 波及兩鄰居送醫

嗆傷送醫的游妻得知丈夫與小女兒雙雙殞命噩耗，堅持出院趕到醫院太平間見父女倆最後一面，只見她神情哀慟痛哭失聲，令人鼻酸，這起火警除游男及小女兒殞命外，游妻受到嗆傷，兒子吸入性肺灼傷，生命徵象穩定，體內一氧化碳也逐漸下降，送呼吸病房照護，另同為五十五歲遭波及他樓層住戶鍾姓婦人、邱姓男子都在醫院觀察中。

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