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嘉市議員林煒軒被毆案 嘉義地院重裁再押1嫌

嘉市議員林煒軒（右二）與李姓助理於今年元月在世賢路地下道，遭吳姓及楊姓男子蓄意持甩棍毆及噴辣椒水攻擊。（讀者提供）

嘉市議員林煒軒（右二）與李姓助理於今年元月在世賢路地下道，遭吳姓及楊姓男子蓄意持甩棍毆及噴辣椒水攻擊。（讀者提供）

2024/03/29 14:57

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義檢方偵辦民進黨嘉市議員林煒軒與李姓助理遭毆打案，日前聲押一名嫌疑人郭姓男子遭嘉義地院駁回，檢方抗告成功，台南高分院發回更裁，嘉義地院今天重新裁定後，認為案發後，郭男有協助處理犯案車輛之可能，因有共犯未到案，有勾串、滅證之虞，裁定郭男羈押。

全案案發後，目前有4人先後被羈押，分別為吳姓、楊姓、江姓及郭姓男子。嘉義地院指出，吳男、楊男已經裁定於今日起延長羈押2月，並禁止接見通信。

林煒軒與李姓助理今年元月28日疑遭製造假車禍，被吳男及楊男蓄意持甩棍毆打、噴辣椒水攻擊，事發後吳、楊兩人遭羈押，警方近日再逮捕嫌疑人江男及郭男，嘉義地院本月24日裁定江男羈押，郭男因無法認定有共謀傷害的犯罪嫌疑，駁回檢方聲押。

檢方抗告成功，台南高分院發回更裁，嘉義地院今天重新裁定羈押郭男理由為，吳男、楊男居住北部，與嘉義無地緣關係，與林煒軒素不相識，受他人委託南下嘉義後，隨即由郭男或其他共犯於車內告知林煒軒工作或居住處所。

江男於去年11月間以相同假車禍手法，傷害林煒軒，所駕駛車輛與另名共犯亦有關連，且另名江姓犯嫌於其傷害犯行中，多次與郭男聯繫，法院因此認為郭男與2次傷害犯行應有關聯，均屬犯罪嫌疑重大。

郭男曾經與其他共犯聯繫，但其手機內查無任何紀錄，可能已遭刪除，另郭男於案發後，亦有協助處理犯案車輛之可能，由於仍有共犯未到案，恐有勾串、滅證情形，裁定郭男羈押。

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