知名醫院前副院長妻遭毆案 嫌判賠136萬元定讞

宋男涉嫌持棍棒攻擊知名醫院前副院長的妻子，被高雄高分院判賠上百萬元定案。（記者鮑建信攝）

2024/03/20 07:12

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某知名醫院前副院長的妻子阮婦遭毆案，兇嫌宋男疑因隱瞞真正犯案動機及目的，被依「傷害致重傷罪」，判刑4年半定讞，附帶民事賠償部分，則被高等法院高雄分院判賠136萬元定讞。

據了解，2019年5月31日上午8點多，阮婦在苓雅區某停車場取車，上車後坐在駕駛座，未關車窗，宋嫌上前詢問她「妳是不是阮太太」，確認身分後，涉嫌揮拳攻擊她的頭、臉，並持棍棒持續毆打手腳及身體。

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宋男行兇後，隨即搭計程車離去，甚至多次變裝逃亡，阮婦自行返家打電話叫救護車，送阮綜合醫院急救，嗣經被害人的女兒報警處理，警方於6月5日循線逮捕宋男，移送高雄地檢署偵辦。

檢方指阮婦遭毆時間點，為醫院召開社員大會改選董監事前夕，疑因經營權糾紛有關，認定宋男是受託教訓阮婦，但他堅稱是行車糾紛。

高雄地院認為宋嫌隱瞞真正犯案動機及目的，依傷害致重傷罪，判處徒刑4年6月，並經最高法院判決定讞。

至於民事附帶賠償部分，則移送民事庭審理，阮婦請求賠償精神撫慰金、醫療費等上千萬元，但合議庭審酌她請求款項，及兩造學歷、經濟收入等情形，認為宋應賠償136萬元比較合理。

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