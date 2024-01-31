《嘉義》嘉市議員助理 誹謗王美惠等人被訴

2024/01/31 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨嘉義市議員林煒軒的李姓助理去年九月二十日以帳號「kiokio50」在BBS站PTT上發表「嘉義市信賴之友會江○哲 持槍介入大選」文章，內容影射民進黨立委王美惠為小三、前市議員江熙哲持槍恐嚇議員、現任市議員黃敏修準備五千萬元參選等，王美惠、黃敏修及江熙哲對林煒軒、李姓助理、帳號「kiokio50」使用人吳男及轉傳文章的劉姓男子提告妨害名譽及違反選罷法，檢方日前偵結，對林煒軒、吳男、劉男不起訴處分，對李姓助理依涉犯誹謗罪嫌提起公訴。

獲不起訴處分 林煒軒：不願過度臆測

林煒軒與李姓助理一月二十八日遭兩名男子噴辣椒水及毆打，並指控與王美惠有關，王美惠回應對於莫須有指控及誹謗將提告。對於先前案件檢方的處分，林煒軒昨表示，在此時間點檢方對他等三人不起訴、起訴李姓助理，不願過度臆測，他也認為社會大眾無法接受暴力行為，靜待司法調查。

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檢方調查，吳男坦承帳號給李姓助理使用，但李姓助理並未告訴吳男要發表何種言論，劉男僅是轉發文章，李姓助理表示發文並未受他人指使，因此對吳男、劉男及林煒軒予以不起訴處分。

王美惠、江熙哲及黃敏修除提告妨害名譽，也指控李姓助理所為是傳播不實之事，意圖使參選立委的王美惠及民進黨總統候選人賴清德不當選，涉犯公職人員選舉罷免法及總統副總統選舉罷免法。檢方調查認為，李姓助理發文時，王美惠及賴清德尚非候選人，他也否認有使王、賴不當選意圖，難令其負擔此罪責。

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