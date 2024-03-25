嘉市議員林煒軒被毆 再押1嫌

嘉市議員林煒軒（右二）與李姓助理於今年元月在世賢路地下道，遭吳姓及楊姓男子蓄意持甩棍毆及噴辣椒水攻擊。（讀者提供）

2024/03/25 16:54

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕民進黨嘉義市議員林煒軒與李姓助理今年元月疑遭吳姓及楊姓男子蓄意持甩棍毆打，事發後吳、楊兩人遭羈押，警方近日再逮捕嫌疑人江姓及郭姓兩名男子，嘉義地院昨天裁定江男羈押，郭男因無法認定有共謀傷害的犯罪嫌疑，駁回檢方聲押。

對此，林煒軒表示，尊重司法調查，並希望真相能儘快水落石出。

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林煒軒與李姓助理的座車於今年元月28日上午行經嘉市世賢路三段地下道時，遭尾隨的自小客車攔車，隨後吳姓及楊姓男子下車持甩棍毆打及噴辣椒水，朝林煒軒與李姓助理施暴。

警方獲報到場，帶回吳、楊兩人，檢方以有反覆實施之虞向嘉義地院聲請羈押獲准，並禁止接見、通信。

警方近日再逮捕嫌疑人江姓及郭姓兩男，向嘉義地院聲押，法院裁定後指出，江男雖否認傷害林煒軒，但有證人指證歷歷，並指訴江曾於去年11月1日於嘉市議會附近徘徊，且當時江男與郭男有密集聯繫，應可疑郭男與本案有關。

且全案發生後，江男於今年3月20日接獲他人訊息後，隨即關機，並由嘉義向台南移動，顯見本案有共犯待查，並有事實足認江男有逃亡之虞，應予羈押，並禁止接見通信。

法院指出，郭男否認犯行，檢方所提證據無法證明郭男與其他人共謀教訓林煒軒，郭罪證不足，駁回檢方聲押。

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