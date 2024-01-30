剛被噴辣椒水！嘉市議員林煒軒助理 PO文誹謗王美惠遭訴

民進黨嘉義市議員林煒軒（前右）的李姓助理（前左）涉誹謗民進黨立委王美惠，被檢方起訴。（資料照）

2024/01/30 19:09

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨嘉義市議員林煒軒的李姓助理，去年9月20日以帳號「kiokio50」在BBS站PTT上發表「嘉義市信賴之友會江○哲 持槍介入大選」文章，內容影射民進黨立委王美惠為小三、前市議員江熙哲持槍恐嚇議員、現任市議員黃敏修準備5千萬元參選等，王美惠、黃敏修及江熙哲對林煒軒、李姓助理、帳號「kiokio50」使用人吳男及轉傳文章的劉姓男子提告，檢方日前偵結，對林煒軒、吳男、劉男予以不起訴處分，對李姓助理依涉犯刑法310條第二項誹謗罪嫌提起公訴。

檢方調查，李姓助理借用吳男的PTT帳號發文「嘉義市信賴之友會江○哲 持槍介入大選」，內容有「英系王○惠黑金事件簿（一）」，影射王美惠為小三、江熙哲多次持槍恐嚇111年第11屆（即現任）民進黨5位議員、介入111年第11屆議長選舉、犯下多起持槍暴力恐嚇，被地方法院判決褫奪公權、黃敏修準備5千萬元參選第11屆議長選舉、黃敏修曾拿1千萬元給王美惠參選議員等內容，並附上圖片，將江熙哲雙手分持不明物品模糊化，暗指江熙哲有持槍情事，加上「以槍枝威脅恐嚇」之文字等不實情事，供不特定人瀏覽，足以貶損王、江、黃3人名譽，依誹謗罪嫌起訴。

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王美惠、黃敏修、江熙哲也指控李姓助理所為是傳播不實之事，意圖使參選立委的王美惠及民進黨總統候選人賴清德不當選，涉犯公職人員選舉罷免法及總統副總統選舉罷免法，然而檢方調查，總統及立委選舉登記申請時間為去年11月20日至24日，李姓助理發文時間為去年9月20日，王美惠及賴清德尚非候選人，而李姓助理也否認有使王美惠及賴清德不當選意圖，難令其負擔此罪責。

吳姓男子坦承帳號給李姓助理使用，但李姓助理並未告訴吳男要發表何種言論，轉傳文章的劉姓男子僅是轉發，李姓助理則表示文章是自己寫，並未受他人指使，因此吳男、劉男及林煒軒予以不起訴處分。

林煒軒與李姓助理今年1月28日開車跑行程，遭吳姓、楊姓男子駕車追撞，兩人用甩棍毆打林煒軒，對李姓助理噴辣椒水；林煒軒指稱是因2022年市議員選舉衍生政治恩怨，遭不明人士假車禍真動手，還被逼下跪高喊「我對不起王美惠」，已向警方報案並對涉案男子提告妨害自由、傷害等罪嫌，2男已由檢方聲請羈押獲准；被影射的民進黨立委王美惠發聲明痛斥林煒軒將行車糾紛操弄成政治事件，手法粗糙、太卑鄙，對莫須有的指控及毀謗會將提告。

林煒軒回應，尊重司法調查結果，在此時間點檢方對他等3人不起訴、對李姓助理起訴，並不願意過度臆測，他也認為暴力是社會大眾無法接受，靜待司法調查。

王美惠（中）、江熙哲（右一）及黃敏修（左一）對林煒軒及李姓助理等4人提告妨害名譽。（資料照）

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