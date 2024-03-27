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首頁　>　社會

中藥行老闆光溜溜在人妻家 被控偷情竟辯做「艾草溫灸」

中藥行老闆全裸與人妻共處一室被拍到，竟辯當時在進行「艾草溫灸」，新北地院判他賠償30萬。（資料照）

中藥行老闆全裸與人妻共處一室被拍到，竟辯當時在進行「艾草溫灸」，新北地院判他賠償30萬。（資料照）

2024/03/27 16:49

〔記者王定傳／新北報導〕新北市中藥行吳姓老闆，因想學習骨架平衡技能而結識吳姓人妻，後來，吳女丈夫發現2人過從甚密，在家中裝針孔拍到吳男光溜溜出現在他家中，氣憤提訴求償，吳男辯稱當時在進行「艾草溫灸」，流汗口渴且內褲濕透才會脫光光，否認偷情，新北地院法官不採信，判定吳男侵害吳夫配偶權，判賠30萬元。

吳女丈夫提訴指出，妻子本身從事保險業，還有接觸骨架平衡，遂在住處開工作室幫別人進行骨架平衡；約2年前，吳男因為想學習骨架平衡技能而向其妻吳女學習，怎料，2人越走越近，他發現2人在社區外大馬路聊天時越聊越靠近，因此起疑心。

吳夫詢問社區警衛後才發現，吳男會在下午2時許至4時許，或趁晚間等他出門接女兒下班時空隙，到他住處找他妻子，為一探究竟，他在住處裝設監視器，竟然發現2人在去年4月4日、11日、18日3度在住處「啪啪啪」，提訴求償200萬元。

吳男則辯稱，自己不知吳女已婚，4月4日當天之所以全裸，是因請吳女幫忙進行艾草溫灸，須脫掉外衣、外褲，期間，因流汗口渴且內褲濕透，才又脫去內褲，否認偷情。

法官則依吳女的女兒證詞等證據判定，吳男知道吳女已婚，且確實裸體與吳女共處一室，已逾越正常社交往來分際，侵害吳夫配偶權，但不足以證明2人有發生性行為，判賠30萬元。

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