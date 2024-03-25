林右昌探視桃園中彈員警 透露將擴大建置「情境模擬靶場」

林右昌探視桃園中彈員警。（翻攝林右昌臉書）

2024/03/25 12:25

〔記者林欣漢／台北報導〕桃園市23日晚間發生警匪駁火近百槍，埔子派出所22歲警員蔡淳宇左肩中彈，內政部長林右昌今日前往探視，祝福蔡淳宇早日康復，林右昌並表示，將擴大建置警專的「情境模擬靶場」。

林右昌指出，蔡淳宇剛滿22歲，跟他大兒子年紀差不多，任警才一年多，在警界算初生之犢的菜鳥。但蔡員在受傷後仍臨危不亂，毫不畏懼的開12槍回擊，遏制歹徒逃逸，也顯示基層同仁在警專學校的訓練是很紮實的，值得大家給予肯定。

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林右昌提到，去年剛上任才半個月，就到警專視察「情境模擬靶場」，因為這對提升員警應處能力是很重要的工具。試想任何一個人如果碰到過去沒親身經歷的狀況，有多少人能夠真的做到處變不驚呢？

林右昌表示，情境模擬靶場是利用科技技術製成各種案例情境，讓同仁模擬體驗實境，以強化同仁面對各種狀況的應變經驗。在小英總統與陳建仁院長支持之下，去年已核定24億5091萬餘元，將擴大建置互動式情境模擬射擊訓練靶場23處、多功能靶場體技館5處，要讓所有基層員警在回訓時都可以使用到。

林右昌強調，警察肩負著國家社會治安穩定的使命，保護人民生命財產安全，所以有人民保姆之稱，警察的公權力絕對不容許挑戰！除了淳宇之外，前晚合力圍捕歹徒的其他同仁們也同樣英勇，警政署長黃明昭已在第一時間到派出所慰勉同仁，給大家加油打氣。他也要在此向這些同仁們表達敬意，在最短時間內將歹徒緝捕到案，安定社會民心！

林右昌說，台灣的警察在人民心中是可信賴的代名詞，所以大家有任何困難問題也習慣找警察幫忙。台灣的警察是萬能的，這是一種肯定，也是一種無比的壓力與期許！也請國人同胞能給辛苦的警察同仁多多加油鼓勵，看到值勤的警察同仁不吝給他比個讚。

林右昌透露將擴大建置「情境模擬靶場」。（翻攝林右昌臉書）

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