勇警蔡淳宇街頭與匪駁火受傷 跟隨父親腳步從警

桃園警分局警員蔡淳宇警專39期畢業，22歲、從警僅1年半，爸爸也是警察。 （記者鄭淑婷翻攝）

2024/03/24 11:43

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局景福派出所遭43歲男子楊景隆持槍掃射，警匪在桃園區街頭追逐、駁火，22歲埔子所警員蔡淳宇攔截時遭歹徒開槍，他左肩中彈倒地仍負傷反擊12槍，所幸他手術後已清醒、能開口說話，當時一起執勤的副所長姜之維受訪時，回想蔡員中彈倒地流血那一幕，難掩激動情緒、泛紅眼眶，大讚蔡員是個熱血、積極的年輕員警，且他是跟隨父親腳步選擇從警。

蔡員警專39期畢業，22歲、從警僅1年半，爸爸也是警察，是警專8期老學長，去年從台中市警局交通分隊小隊長退休，蔡員跟隨著爸爸的腳步選擇從警。

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姜之維說，23日與蔡員共4人剛值完取締酒駕勤務，返回派出所休息後就要繼續值巡邏勤務，才回到派出所沒多久，就聽到勤指中心通報攔截圍捕，蔡員與高姓警員先行駕車出動，才從派出所出發就發現楊嫌車輛正從力行路往永安路口並被紅燈擋住，蔡員、高員隨即尾隨追捕，蔡員下車要求楊嫌停車受檢，楊嫌直接持槍從車內朝蔡員開槍，蔡員左肩中彈倒地，負傷拿起手槍反擊，朝楊嫌車輛連開12槍。

姜之維說，蔡員工作很積極、認真，除了偵辦酒駕、毒品、通緝，近期還偵辦殺人未遂案件，聽到攔截圍捕都是跑第一，事發時他與高員先出發，他也哽咽說「如果當下是4人一起去可能就不一樣」。

蔡員於林口長庚醫院手術後已轉入病房休養，父親也趕到醫院照料，蔡員經手術後已清醒、可以開口說話，轉往病房休養中。

桃園警分局警員蔡淳宇警專39期畢業，22歲、從警僅1年半，爸爸也是警察。 （記者鄭淑婷翻攝）

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