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男大生墜情網砸1萬8買遊戲點數 超商店員驚覺有異阻止

梁姓男大生日前被陌生女子加入line帳號，墜入情網購買遊戲點數，被超商店員察覺有異阻止。（記者陸運鋒翻攝）

梁姓男大生日前被陌生女子加入line帳號，墜入情網購買遊戲點數，被超商店員察覺有異阻止。（記者陸運鋒翻攝）

2024/03/24 14:11

〔記者陸運鋒／台北報導〕梁姓男大生近期被自稱「琪琪」的陌生女子加入通訊軟體帳號，雙方相談甚歡之下，梁男很快墜入情惘，但對方卻說若想進一步發展，可至購買1萬多元遊戲點數，梁男信以為真前天跑去超商購買，所幸被經驗豐富陳姓店員阻止，並通報警方前來一同勸說，保住辛苦存的積蓄。

文山警一分局今表示，無論民眾收到何種訊息或電話，只要內容提及「要求提供帳戶資料」、「提交金錢」、「操作ATM解除設定」都是屬於常見的詐騙手法，務必提高警覺，如有任何有關詐騙相關的疑問，亦可撥打165或110專線查證。

據了解，就讀某私立大學二年級的梁姓學生，日前被名為「琪琪」的女子加入Line帳號，梁男見對方大頭照放著清秀美女照，碰巧又是他的「菜」，很快地成了無話不談的對象，但日後琪琪進一步表示，若要私下見面的話，需要購買1萬8千元的遊戲點數，且會拍些照片傳給他。

警方調查，梁男在前天下午，跑去住處附近的全家超商操作ibon購買遊戲點數，到櫃台結帳時，同年齡的黃姓店員認為金額過大有異狀，進一步追問下，發現這是詐騙集團慣用的「假交友詐騙」手法，於是對其苦口婆心勸說，並告知若只是單純相約見面，絕不可能要求需要購買大量的點數。

警方獲報到場時，除了一同加入勸說的行列，還當下協助將對方帳號設為封鎖，梁男這時才茅塞頓開、恍然大悟，非常感謝黃姓店員的熱心，深深表感謝之意，阻止了這場騙局。

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