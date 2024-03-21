為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

穿受刑人外套收詐款 車手被釋回又回鍋夠囂張

黃男（右）穿著印有「立德」（紅圈處）字樣的台北看守所受刑人外套，與被害人進行面交。（資料照）

黃男（右）穿著印有「立德」（紅圈處）字樣的台北看守所受刑人外套，與被害人進行面交。（資料照）

2024/03/21 22:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣黃姓男子擔任車手被逮並收押，經起訴後被釋回，未料才踏出看守所3天又回鍋當車手，並大膽穿著台北看守所受刑人外套進行面交，取得詐款逾500萬元，由於太過明顯被警方逮補。彰化地檢署今偵結，依違反組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢等罪嫌起訴。

去年11月22日，員林警方獲報，有民眾遭詐欺集團以假投資詐騙逾400萬元，當日又相約面交投資金136萬元，警方前往埋伏，發現一名身穿台北看守所受刑人外套的黃男（30歲）行跡可疑，趁其面交時上前逮捕，果然在他身上搜出假員工工作證、收據等證據。

警方查出，黃男因涉詐欺罪嫌被羈押在台北看守所，去年11月17日檢方起訴後被釋回，結果黃男19日又開始「接案」，連續3天跑遍南北進行5次面交，詐得現金逾500萬元，而且犯案期間，都穿看守所外套與人面交，行徑囂張。

起訴書指出，黃男曾受曾男（另案偵辦）招募擔任詐欺集團車手，去年10月犯案被捕，同年11月17日經新北地檢署起訴移審後被釋放，曾男知悉，立刻又招募黃男擔任詐欺集團車手，並允諾給予詐騙所得1%為報酬。

起訴書指出，該詐欺集團成員向3名被害人謊稱可投資當沖獲利，但須先儲值現金，致2名被害人分別於去年11月21日、22日交付170萬元、50萬元給黃男，黃再將款項交給上手，另名被害人則驚覺受騙報警，並配合警方指示，在一家速食店內交付現金136萬元給前來取款的黃男，趁其面交時當場逮捕。

檢方認為，黃男不思循合法途徑取得金錢，竟為貪圖小利，參與詐欺集團擔任車手，被羈押釋放後，又加入同一詐騙集團再犯本案，法治觀念顯有不足，審酌，黃男曾犯相同加重詐欺罪，如果不羈押，可能又加入詐騙集團，因此依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺取財罪與洗錢防制法等起訴，建請法院裁定續押。

黃男因詐欺案被起訴，釋放後又回鍋當車手被逮。（資料照）

黃男因詐欺案被起訴，釋放後又回鍋當車手被逮。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
小資女急著想翻身 買泰達幣被詐反背千萬債務
2024/03/21 20:58

小資女急著想翻身 買泰達幣被詐反背千萬債務
11地檢署同步掃蕩詐團 羈押18人、查扣5775萬贓款
2024/03/21 17:34

11地檢署同步掃蕩詐團 羈押18人、查扣5775萬贓款

00939今掛牌 這樣存16年資產滾854萬元
男賣人頭帳戶害人害己被囚禁 南警逮12嫌瓦解犯罪集團
2024/03/21 09:44

男賣人頭帳戶害人害己被囚禁 南警逮12嫌瓦解犯罪集團
虧大了！夥同不肖孫騙阿嬤80萬 假債主辯沒分到錢仍判賠
2024/03/21 00:25

虧大了！夥同不肖孫騙阿嬤80萬 假債主辯沒分到錢仍判賠

高市府112年度查緝不法菸酒成果豐碩
7旬農婦被騙近900萬 車手遭釣出面交見警嚇到潑果汁
2024/03/20 16:05

7旬農婦被騙近900萬 車手遭釣出面交見警嚇到潑果汁
3天賺7萬元？傻女「出租」提款卡 分文未得恐得入獄
2024/03/20 12:06

3天賺7萬元？傻女「出租」提款卡 分文未得恐得入獄
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播