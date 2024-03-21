穿受刑人外套收詐款 車手被釋回又回鍋夠囂張

黃男（右）穿著印有「立德」（紅圈處）字樣的台北看守所受刑人外套，與被害人進行面交。（資料照）

2024/03/21 22:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣黃姓男子擔任車手被逮並收押，經起訴後被釋回，未料才踏出看守所3天又回鍋當車手，並大膽穿著台北看守所受刑人外套進行面交，取得詐款逾500萬元，由於太過明顯被警方逮補。彰化地檢署今偵結，依違反組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢等罪嫌起訴。

去年11月22日，員林警方獲報，有民眾遭詐欺集團以假投資詐騙逾400萬元，當日又相約面交投資金136萬元，警方前往埋伏，發現一名身穿台北看守所受刑人外套的黃男（30歲）行跡可疑，趁其面交時上前逮捕，果然在他身上搜出假員工工作證、收據等證據。

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警方查出，黃男因涉詐欺罪嫌被羈押在台北看守所，去年11月17日檢方起訴後被釋回，結果黃男19日又開始「接案」，連續3天跑遍南北進行5次面交，詐得現金逾500萬元，而且犯案期間，都穿看守所外套與人面交，行徑囂張。

起訴書指出，黃男曾受曾男（另案偵辦）招募擔任詐欺集團車手，去年10月犯案被捕，同年11月17日經新北地檢署起訴移審後被釋放，曾男知悉，立刻又招募黃男擔任詐欺集團車手，並允諾給予詐騙所得1%為報酬。

起訴書指出，該詐欺集團成員向3名被害人謊稱可投資當沖獲利，但須先儲值現金，致2名被害人分別於去年11月21日、22日交付170萬元、50萬元給黃男，黃再將款項交給上手，另名被害人則驚覺受騙報警，並配合警方指示，在一家速食店內交付現金136萬元給前來取款的黃男，趁其面交時當場逮捕。

檢方認為，黃男不思循合法途徑取得金錢，竟為貪圖小利，參與詐欺集團擔任車手，被羈押釋放後，又加入同一詐騙集團再犯本案，法治觀念顯有不足，審酌，黃男曾犯相同加重詐欺罪，如果不羈押，可能又加入詐騙集團，因此依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺取財罪與洗錢防制法等起訴，建請法院裁定續押。

黃男因詐欺案被起訴，釋放後又回鍋當車手被逮。（資料照）

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