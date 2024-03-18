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首頁　>　社會

宜蘭業務員外遇女同事！酒醉被妻抓包 LINE親密對話成鐵證

宜縣某知名企業男業務員外遇女同事，妻子向女方求償80萬元，法官判賠25萬元。圖為情境照。（資料照）

宜縣某知名企業男業務員外遇女同事，妻子向女方求償80萬元，法官判賠25萬元。圖為情境照。（資料照）

2024/03/18 23:15

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣某知名企業的男業務員阿宏（化名），外遇鍾姓女同事，其妻黃姓女子被蒙在鼓裡，有次阿宏酒醉，幫他拿手機時，意外發現螢幕上有丈夫跟鍾女曖昧對話，才知枕邊人出軌，憤而向鍾女要求80萬元精神慰撫金，法官判決應給付25萬元。

判決指出，黃女與阿宏在高中即相識相戀，雙方交往10多年，2020年7月結婚，婚後育有一名小孩，2023年農曆年間，阿宏聚餐後酒醉，黃女幫忙拿手機時，螢幕畫面停留在他跟女同事鍾女的LINE對話，丈夫外遇之事因此東窗事發。

鍾女傳給阿宏，「讓你回憶一下女朋友的樣子」，再傳她的照片，阿宏回覆，「寶貝我好愛你」、「我覺得你最漂亮」等語，另回傳2人情侶般合照。阿宏清醒後，黃女追問實情，男方坦承跟鍾女2020年底開始交往，到摩鐵至少發生2次性行為。

黃女認為，她婚後數度帶著小孩到丈夫的公司，因而認識在同家公司擔任行政助理的鍾女，鍾女明知阿宏有配偶，仍發生超友誼關係，她遭受打擊身心受創，多次求助心理治療及諮商，請求80萬元精神撫慰金，但鍾女否認跟阿宏有逾越普通朋友的社交往來，並指阿宏未曾佩戴婚戒，無法得知他有婚姻關係。

宜蘭地院合議庭法官審酌LINE親密對話訊息等事證，認定鍾女跟阿宏交往，發生2次性行為，鍾女也知道男方有配偶，身為妻子的黃女蒙受精神上的痛苦，要求精神上賠償於法有據，斟酌鍾女及黃女兩造的財產、所得、經濟狀況，黃女請求鍾女給付的精神撫慰金以25萬元比較適當，全案審結，可上訴。

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