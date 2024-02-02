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中國官員偷吃多女爽玩SM！超鹹濕對話被正宮發現怒PO群組

中國山東菏澤市紀委監委幹部楊威被爆婚內出軌多名女性。（圖翻攝自X平台）

中國山東菏澤市紀委監委幹部楊威被爆婚內出軌多名女性。（圖翻攝自X平台）

2024/02/02 00:56

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕又有中國官員偷腥被抓包！山東省一名地方官去年趁著妻子懷孕養身體期間，與多名女子外遇，與小三的鹹濕對話紀錄近日被妻子發現，正宮憤而將截圖發到丈夫工作的群組，整起事件曝光後在中國網路掀起熱議。

綜合中媒報導，近日數張涉及出軌的聊天記錄在中網瘋傳，據稱當事人是山東省菏澤市紀委監委幹部楊威，這些聊天記錄之所以曝光，是因為他的妻子最近偶然發現丈夫竟在外勾搭多名女子，憤而發到丈夫工作的各個通訊群組，向丈夫的上級舉報，進而被外流。

被曝光的聊天記錄十分鹹濕露骨，時間落在2023年10月16日到2024年1月12日，出軌對象疑似還有人妻，可以看出楊男已多次背著妻子與其他女人發生關係，當中還能看到楊男與其中一名小三有在玩性虐（SM），對方稱呼楊男為「老師」。此外，楊男的長相也被公開在網路上。

對此，菏澤市紀委監委週四（2月1日）說，關於楊男涉嫌婚內出軌的事情，他們正「依規依紀調查核實中」。一名自稱平時與楊男有工作交集的消息人士向中媒記者透露，楊男確實出軌多人，「他工作能力還是有的，市紀委監委正在調查他，（出軌）這事還沒有一個定論」。

楊威與小三們的鹹濕對話被正宮怒PO到工作群組。（圖翻攝自X平台）

楊威與小三們的鹹濕對話被正宮怒PO到工作群組。（圖翻攝自X平台）

楊威與小三們的鹹濕對話被正宮怒PO到工作群組。（圖翻攝自X平台）

楊威與小三們的鹹濕對話被正宮怒PO到工作群組。（圖翻攝自X平台）

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