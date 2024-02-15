男外遇前女友滾床單、還送房！小三囂張嗆原配「比妳美」判賠

台中地院認為賴女與陳女丈夫有婚外情屬實，判決賴女應賠償陳女40萬元。（記者張瑞楨攝）

2024/02/15 16:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕舊情也綿綿？台中市賴姓女子在30多年前，與陳姓女子的丈夫是情侶，兩人卻在7年前相遇，陳女丈夫發現賴女生活過得不好，還租房子甚至買公寓給昔日戀人住，不料，兩人在2022年底吵架，賴女竟在陳女的臉書，貼上自己與人夫的親密照片，還傳訊息嗆聲「（我）比妳美，別妒忌，人還是還給了妳」、「尼姑和尚還是會回到廟宇」，陳女氣得提告索賠100萬元，台中地方法院判決賴女應賠償陳女40萬元。

判決書指出，陳女提起民事訴訟主張，她與丈夫結婚20年，丈夫卻與賴女發展出婚外情，兩人常出遊且發生關係，賴女甚至在2022年11月至12月，在她（原配陳女）的臉書，貼上賴女與丈夫的親密合照，還嗆聲，「雖然（我）比妳美，別妒忌，人還是還給了妳，好好留著用」、「尼姑和尚還是會回到廟宇。前世孽緣沒了。放下了又如何」，聲明賴女應賠償100萬元。

請繼續往下閱讀...

賴女答辯說，她與陳女的丈夫認識30多年，在1990年間就是男女朋友，於1997至1998年分手，兩人合影的照片，是10多年前的舊照片，嗆聲的貼文並非她所為，聲明駁回陳女之訴。

陳女的丈夫則作證說，他確實在1990年代與賴女是情侶，2006年間他在臉書找到賴女，發現賴女生活過的不好，就在中市租套房給賴女住，租金由他支付，兩人曾發生關係，之後他又買一間套房給賴女，並給賴女生活費。

台中地院認為，從上述證詞，可證明賴女與陳女的丈夫交往，而有男女之情愫，侵害陳女的配偶權，但賠償100萬元太高，應以40萬元適當，判決賴女應賠償陳女40萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法