新科「日本小姐」認了當小三 烏克蘭裔佳麗退還后冠

第56屆「日本小姐」選美比賽1月22日由烏克蘭出身、已取得日本國籍的26歲椎野卡洛琳娜（音譯）奪得后冠。（歐新社）

2024/02/05 21:45

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新科「日本小姐」、烏克蘭裔的日本籍模特兒椎野卡洛琳娜（Karolina Saluk）被爆出與已婚男醫師發生婚外情，一度否認的椎野今（5）日透過經紀公司認了與人夫有不當男女關係，並退還日本小姐后冠。

椎野的雙親均為烏克蘭人，父母離婚後，5歲時隨著母親再婚來到日本，定居於名古屋，上月摘下第56屆「日本小姐」（Miss Nippon）后冠，非「日本血統」加上外國出生，引發各界關注，也被爆出與45歲的已婚男醫師前田拓摩有染。

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在傳出不倫疑慮之後，椎野的經紀公司表示，與本人確認後，並沒有發生過報導所言的「不貞行為」。「日本小姐協會」的聲明也指出，椎野是被自稱單身的已婚男性欺騙。

但椎野的經紀公司今（5）日發表聲明，透露椎野獲知對方已離婚後開始約會，但在交往過程中意識到對方仍是已婚身分，但仍繼續交往建立親密關係。聲明也提到，椎野一開始「太害怕了，不敢說出真相」。

椎野也在IG發文，向前田的妻子、家人和其他關係者道歉，坦言先前給經紀公司的解釋與事實有出入，「由於困惑和恐懼，我無法說出真相」。

根據經紀公司聲明，椎野已與該公司解約。同時，日本小姐協會5日也在官網發表聲明，椎野已退還后冠，「她因個人原因婉拒獲獎」，協會已接受，日本小姐冠軍將「空缺」。

椎野卡洛琳娜（中）的雙親均為烏克蘭人，父母離婚後，5歲時隨著母親再婚來到日本，定居於名古屋，上月摘下第56屆「日本小姐」（Miss Nippon）后冠，非「日本血統」加上外國出生，引發各界關注。（美聯社）

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