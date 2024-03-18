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女睡男友人家被硬上……直到借手機玩手遊才驚見被害

被性侵女子直到借男友人的手機才發現被害，最高法原維持歷審見解，依法共判男子有期徒刑4年6月。示意圖，與新聞無關。（資料照）

被性侵女子直到借男友人的手機才發現被害，最高法原維持歷審見解，依法共判男子有期徒刑4年6月。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2024/03/18 12:09

〔記者溫于德／台北報導〕新北陳男被控趁女友人借住且熟睡時予以性侵，後來女子借用他的手機玩手遊才發現自己被害，經截圖決定提告。最高法院維持歷審見解，考量陳男否認犯行，依乘機性交罪判刑4年，另依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪判得易科罰金之刑6月，全案定讞。

判決指，陳男與女子是朋友關係，2020年8月間女子因在北部無落腳處，應陳男之邀到其住處作客，未料，同月26日陳男見她疲累躺在床上睡著而無法抗拒之際，竟褪去她的衣褲再性侵，同時拍下性侵過程。

27日凌晨女子醒來，拿陳男的手機玩手遊，竟發現手機內有她被害的照片、影片，她立刻截圖並向警方報案，檢方偵結起訴陳男。

法院審理時，陳男說多年前在酒店認識女子，24日當天兩人也合意發生性行為，並非女子指控的26日，之後自己還帶女子去做醫美，至於那些性交影片也不是他拍的，否認犯行。

一審新北地院、二審高等法院均指，女子不可能冒著誣告罪的風險去誣指陳男犯罪，且女子年紀尚輕，有美好未來，若非確有其事，豈有可能誣陷陳男，因此認定陳男性侵女子。

一、二審指陳男與女子僅為普通朋友，僅因見女子年輕貌美而性侵並拍下性愛畫面，且犯後否認犯行，決定依乘機性交罪判刑4年，另依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪判刑6月、得易科罰金18萬元。最高法院駁回上訴確定。

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