K歌妹醉搭小黃遭撿屍！酒醒怒call運將質問 發現驚悚真相

女子K歌喝搭計程車回家，下車時被阮男攔截載到摩鐵性侵。（情境照）

2023/09/10 00:12

〔記者吳政峰／台北報導〕女子小詩（化名）唱KTV喝醉，友人幫忙叫計程車，卻被KTV等候撿屍的阮姓男盯上，開車尾隨，見小詩抵達家門，他上前打開計程車門，自稱是朋友，要攙扶她回家，卻載到摩鐵性侵。一審新北地院依乘機性交罪判阮4年刑，二審高等法院日前維持原判。

2021年間，20多歲的小詩在台北市K歌到凌晨，友人見她酩酊大醉，用她的手機APP叫計程車，APP已設定新北市住家地址，小詩一上車就呼呼大睡，抵達家門時，外頭突冒出阮男打開車門對司機說，「我是她朋友，本來是我要送她回家的，因為遲到了所以才叫計程車」。

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司機半信半疑問他，「你是她朋友嗎？你們真的認識嗎？」阮男回答，「我是她朋友，等一下會送她到她家地下室，再送她上樓」，隨即強拉小詩下車。

小黃開走後，阮男馬上把小詩搬到自己車上，直驅摩鐵性侵。期間小詩半夢半醒，不斷說，「我月經來，不要碰我」，也致電友人求救，但喝得太醉，無法表達清楚。

完事後，阮男載小詩回家。小詩12小時後逐漸清醒，回想起好像遭到性侵，懷疑是計程車司機幹的，憤而打電話質問。司機喊冤說，她找錢包時，突有個男子開車門把她接走。

司機提供行車紀錄器自清，小詩發現他所言不假，但不認識接走她男子。而影片顯示，男子從小詩離開KTV起，就開車跟蹤。

檢警循線找到阮男，阮男承認嘿咻，否認性侵，聲稱是想搭訕，才會開車尾隨計程車，小詩下車後自行走到他的車上，同意去摩鐵，當時她的精神正常，不僅能聊天，還主動問是否想發生性行為。

新北地院認為，小詩雖尚能簡單互動，但已因喝醉陷入不能或不知抗拒狀態，阮男，觸犯乘機性交罪，審酌他已婚、未賠償、未認罪、有小孩，判刑4年。

阮男否認犯罪，上訴二審，高院調閱摩鐵監視器，發現小詩確實意識不清、步履蹣跚，屬喝茫狀態，日前駁回其訴，仍可上訴。

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