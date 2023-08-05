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    已婚男送爛醉女網友回家 竟中途改去摩鐵開房

    已婚謝男保證送爛醉女網友回家，中途改去摩鐵開房還沒戴保險套。示意圖。（資料照）

    已婚謝男保證送爛醉女網友回家，中途改去摩鐵開房還沒戴保險套。示意圖。（資料照）

    2023/08/05 10:23

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕正妹小檸（化名）和LINE群組成員相約喝酒，小檸不勝酒力醉倒，已婚的謝姓男子自告奮勇送她回家，結果中途改去摩鐵開房，趁小檸醉到不醒人事性侵得逞，一、二審都依乘機性交罪判謝男徒刑3年6月，小檸另提民事求償40萬元，法官認為她已領犯罪被害人補償金30萬元，判謝男應賠10萬元。

    判決指出，小檸和謝男都是LINE群組成員，兩人曾與群組成員相約聚餐、聊天，2020年9月22日，小檸約謝男到溫姓友人的餐酒館喝酒聊天，隔日凌晨2點多，溫男下班後，3人又跑去續攤；一晚喝了好幾種酒的小檸醉倒，謝男表示會安全送小檸回家，溫男送兩人上計程車後，小檸一開始還向司機報出自家住址，結果車坐到一半，謝男塞錢給司機，叫他改去摩鐵。

    謝男扶著小檸進房後，趁她爛醉無法反抗性侵得逞，隔天上午醒來，小檸見謝男坐在床頭藉口有事離開，小檸低頭查看檢查，驚覺自己衣衫不整，她連忙去醫院驗傷，並報警求援。

    一、二審法官審理時，謝男都辯稱兩人是合意發生性行為，但法官根據兩人的對話紀錄，發現小檸事後曾質問謝男「有沒有做安全措施」，法官認為如果小檸是在意識清醒的情況下發生性行為，不可能不知道謝男沒有戴保險套，因此依相關事證不採信謝男說詞，依乘機性交罪判謝男徒刑3年6月，可上訴。

    小檸另提民事求償40萬元，高雄簡易庭審理時，謝男求饒，說自己公司被捲款落跑，自己只能找朋友借錢，但也只能借到20萬元，希望金額能減少一點；法官認為，小檸遇害後身心狀況都出現問題，請求40萬元合理，但她已從犯罪被害人補償審議委員會領到補償金30萬元，因此判謝男應賠10萬元，可上訴。

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