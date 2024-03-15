燒到「備用燃料」！亞泥花蓮廠昨火警惡臭難聞 「消防隊都受不了」

亞洲水泥花蓮廠堆置場外的大量替代備用燃料起火冒出黑色濃煙，雖亞泥表示替代燃料是以木屑為主，不過消防局表示現場聞到的臭味有燒塑膠的味道。（消防局提供）

2024/03/15 18:08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕亞洲水泥花蓮廠14日下午廠區起火，黑煙直竄天際，但第一時間傳出亞泥延誤報案，救火義消還被阻擋在外；此外，起火的「備用燃料」燃燒惡臭，就連執勤的消防隊員返隊後擔心致癌，還得全體動員清洗消防衣才敢再穿。花蓮縣消防局表示，第一時間未報案的缺失，將請亞泥說明，這幾天將進廠進行消防檢查。

亞洲水泥花蓮廠昨天下午大火，黑煙直竄天際，花蓮縣消防局共出動新秀、和仁、北埔、美崙、自強及特搜大隊，總共16車、25警消、14義消前往灌救。帶隊的新秀分隊隊長王韋竣說，現場因為是塑膠碎片、木屑等替代燃料，造成火勢異常猛烈。

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火場燃燒的臭味，引發附近民眾擔憂是有毒廢棄物，向環保單位投訴，花縣環保局今天表示，第一時間有前往現場、下風處進行空氣汙染採樣，再送驗進行異味污染物官能檢測，檢驗數值符合標準；環保局也說，亞泥花蓮廠有申請使用SRF固體再生燃料，以取代部份燃煤，這種再生燃料是使用具有熱值的廢棄物造粒壓縮後製作，成分很多樣，包括營建廢木屑、塑膠橡膠、廢纖維等，粒狀燃料須送第三方機構檢驗合格，每月檢驗結果都須送環保局核備，目前都是符合標準。

然而環保局表示檢驗合規，但曾到現場救火的消防員卻擔心，救火時聞到大量塑膠化學物質燃燒，消防局表示，火警結束返隊後，沾有火場致癌廢棄物異味的消防衣、褲等，全部換下清洗，並更換備用的第二套消防衣，今天消防隊動員進行清洗作業，確保同仁健康。

由於第一時間亞泥花蓮廠傳出延誤通報，昨天下午3點56分連續接獲多通民眾報案，消防局4點致電亞泥了解，但第一時間亞泥卻沒有回覆有火警，亞泥至4點05分才回報有火警，甚至阻擋義消進入滅火。花蓮縣消防局代理副局長李龍聖說，亞泥第一時間沒有報案的缺失，以及有義消傳出被擋在外面，這幾天將前往亞泥花蓮廠調查，請其說明狀況，如果有不符規定也會依法處理。

亞洲水泥花蓮廠今天則強調，火警發生後廠方「立即啟動自主救災機制，視發展通報相關單位」，且替代燃料主要是「木屑為主」無化學物質，且沒有刺鼻味道，幸好沒有人員受傷，感謝消防協助及各界關心。

消防局返隊後今天還動員清洗消防衣，希望將沾到的臭味洗掉。（消防局提供）

亞泥花蓮廠起火，花縣消防局花了半小時控制火勢、幸好無人受傷。（消防局提供）

亞洲水泥花蓮廠堆置場外的大量替代備用燃料起火，其中包含木屑、塑膠等碎粒。（消防局提供）

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