印尼女大生遺失皮夾 「高市甜美女警出手幫忙」網留言歪樓

女警吳春芳（左）幫印尼籍女大生找回失物，卻因長相甜美讓網友全歪樓。（擷取自高雄市警察局FB）

2024/03/15 09:45

〔記者許麗娟／高雄報導〕又有正妹女警引起網友爆動了！高雄1名女警幫忙從印尼來台就讀的女大生找回遺失的皮夾，沒想到網友卻被長相甜美的女警吸引目光，紛紛歪樓指「心不見了，要去哪裡報案」、「我需要去自首」等，不過大家恐怕要心碎了，因為正妹女警「已婚」。

這名在苓雅警分局凱旋路派出所服務的女警叫吳春芳，她本人相當低調不願受訪，只願透露從警8年、已婚。

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高雄市警察局昨天（14日）在臉書分享好人好事的溫馨案件，1名從印尼來台就讀的女大生日前在趕路時弄丟皮夾，回家後才發現，身上沒錢的她相當苦惱。

當時有拾金不昧的熱心民眾撿到皮夾後送到派出所，女警吳春芳打開皮夾，看到裡頭有綁定一卡通的學生證，馬上聯繫一卡通的客服，請對方轉告失主，女大生接獲通知後，見到皮夾和裡頭的錢失而復得相當開心，也很感激警方的幫助。

不過貼文一出下方網友全歪樓留言，「漂亮的女警小姐姐」、「好正」、「下次我自首也要來這家警局」、「我的心好像也失而復得了」、「女警長得有點像臧芮軒」、「我的心也不見了，請問去哪裡報案？」、「我有罪」、「哪間派出所的女警，我需要去自首」，更有人跪求女警IG。不過也有女網友說「這是要炫漂亮女警吧！很漂亮沒錯，但我們還是要男的，謝謝。」。

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