男檢和女大生車禍開口「開房間」抵償被彈劾 懲戒法院3/27宣判

台北地檢署一位男檢察官和女大生發生車禍，被控竟開口「開房間」抵償，遭監察院彈劾，懲戒法院訂3月27日上午宣判。（記者楊國文攝）

2024/03/11 20:20

〔記者楊國文／台北報導〕台北地檢署陳姓檢察官去年騎腳踏車與一名女大生發生碰撞，被控要求女大生可以「開房間」、「性行為」抵付賠償金，台北地檢署認為陳行為不檢，移請檢察官評鑑委員會審查，日前決議移送懲戒法院職務法庭審理，無獨有偶，監察院亦提案彈劾陳檢，移送職務法庭；懲戒法院職務法庭今下午召開言詞辯論，訂3月27日上午9時50分宣判。

檢評會調查指出，陳姓檢察官去年5月21日晚間9時22分許，騎乘腳踏車行經台北市萬華區一處巷口，與騎乘機車的女大生發生碰撞，兩人均未受傷，亦無車損，女大生遂繼續行進。

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陳檢見女大生未停車處理，尾隨其後追上，索賠1000元，女大生說僅有300元，陳檢即表示，得以性行為抵付賠償金，並要她留下電話，考慮提議後，將再打電話聯絡；女大生聞言產生害怕且不舒服感受，交付300元離開現場。

5月25日中午，陳檢電話聯繫女大生，表示自己是「那天碰撞的人」，女大生聽了之後掛斷電話，並向萬華分局提出性騷擾事件申訴，警方確認被申訴人為陳檢，依法移請北檢續為調查。

北檢獲報後，認為陳檢行為不檢、未廉潔自持，違反法官法第95條第2款、檢察官倫理規範第5條等規定，情節重大，向檢評會請求個案評鑑。

陳檢表示，坦然配合調查，也透過家人向女大生表達最大歉意，尊重其意願後，向台北市政府社會局申請調解，調解成立，女大生已撤回性騷擾申訴。

陳檢指出，事發當天，兩人爭論肇事賠償至少20分鐘以上，女大生提供的錄音檔，恐無法還原事件來龍去脈，他不知道當初怎麼會說出這些話，那時候加班到晚間，趕著回家，有在「開玩笑」，也有表達憤怒情緒，他不覺得是在性騷擾女大生，只是在討論事情。他手機確有撥出給女大生的紀錄，可能誤觸。

不過，檢評會認為，陳檢辯稱急於回家，卻仍與女大生爭執長達20至30分鐘，並不斷以「做愛」、「開房間」要求女大生抵付賠償金，難認所辯屬實，難以採信；檢評會綜合認定陳檢行為不檢、未廉潔自持，謹言慎行，情節重大，決議移付懲戒。

另一方面，監察院立案調查，認為陳檢除違反性騷擾防治法規定，並有違檢察官倫理規範、公務員服務法規定，嚴重斲傷司法形象，違失情節明確，有懲戒必要，提案彈劾，移送職務法庭審理。

懲戒法院職務法庭繼日前開庭審理後，今天下午2時30分召開言詞辯論庭，由於全案涉及性騒擾，採不公開審理方式進行，庭訊進行約1個多小時後結束，訂3月27日上午9時50分宣判。屆時，此一審宣判後，仍可上訴到懲戒法院二審。

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