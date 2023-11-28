台中地檢致力婦幼保護 獲頒紫絲帶、防暴有功人士獎項

鄭珮琪檢察官（右）獲頒國內婦幼保護工作最高榮譽的「紫絲帶獎」。（中檢提供）

2023/11/28 18:29

〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署檢察官長期致力婦幼保護工作，堅守為台中地區的家暴、性侵、性騷擾、兒虐、兒少性剝削等弱勢被害人發聲的職責，衛福部近日頒發國內婦幼保護工作最高榮譽的「紫絲帶獎」，檢察官鄭珮琪（現已升任桃園地檢署主任檢察官）與黃慧倫雙雙獲獎；另檢察官楊順淑、謝怡如、白惠淑也榮獲「台中市防暴有功人士」獎項的肯定。

台中地檢署表示，家暴、性侵、性騷擾、兒虐、兒少性剝削等婦幼安全保護議題，一直都是社會關注的焦點，遏止暴力、追訴制裁施暴者更是檢察官的重要工作，但此種婦幼案件具有隱密及蒐證不易的特性，對檢察官來說，往往都是充滿艱鉅挑戰的任務，除須仔細蒐證外，更要小心謹慎避免造成被害人受到二次傷害，為此特別成立婦幼專組並由專責檢察官負責此種案件的偵辦處理。

請繼續往下閱讀...

台中地檢署表示，在婦幼專組檢察官持續堅守崗位努力下，在婦幼保護工作上，屢獲社會各界的肯定，2019年獲台中市防暴優團獎、2021年獲法務部犯罪被害人有功團體獎外，並曾有2名檢察官獲頒「紫絲帶獎」、8名檢察官獲「台中市防暴有功人士」獎項。

近日衛福部頒發國內婦幼保護工作最高榮譽的「紫絲帶獎」，鄭珮琪、黃慧倫兩人獲此殊榮，其中鄭珮琪自2019年起就擔任中檢婦幼專組執行秘書，協助與其他婦幼保護網絡夥伴的即時聯繫，發揮團隊最大效能，並指揮偵破多起人口販運、性剝削、補習班狼師、產後之家護理師虐童等案；黃慧倫在南投地檢服務期間，從檢舉信查出女童遭虐殺棄屍的兒虐案及少年在安置機構遭性侵等案。

此外，楊順淑、謝怡如、白惠淑也榮獲「台中市防暴有功人士」獎項的肯定，楊順淑從2013年調至中檢服務後，一直在婦幼專組默默耕耘，持續推動修復式司法，並抽絲剝繭查出清水保母虐童案、同性戀少年遭性剝削等案；謝怡如近年則積極投入婦幼保護工作，以其豐富偵查技巧，追查出生父虐嬰、跨國工程師猥褻性剝削等案；白惠淑則在所承辦的婦幼案件中，展現早期介入及妥適運用科技偵查手段之認真態度，及時營救受暴母女並追查出高科技公司生母虐嬰致死、少女遭應召集團性剝削、印尼女大生遭性侵等案件。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

黃慧倫檢察官獲頒國內婦幼保護工作最高榮譽的「紫絲帶獎」。（中檢提供）

白惠淑檢察官（右）獲頒「台中市防暴有功人士」。（中檢提供）

謝怡如檢察官（右）獲頒「台中市防暴有功人士」。（中檢提供）

楊順淑檢察官（右）獲頒「台中市防暴有功人士」。（中檢提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法