女子煞到畫廊帥老闆 跟車、拍照、尾隨依跟騷法起訴

跟騷法於2022年6月已施行上路。（警方提供）

2024/03/12 10:31

〔記者錢利忠／台北報導〕陳姓女子逛畫廊時被帥老闆吸引，回家後生了相思病，看不到男方就夜不成眠，陳女為了多看男方一眼，竟尾隨男方上、下班，甚至躲在他的車旁，目送他與女友人相偕離去的背影，久久不能忘懷，此時男方突然返回轎車取物，驚見陳女跟蹤他，嚇得報警；台北地檢署調查後依涉犯跟蹤騷擾防制法將陳女起訴。

檢方認為，陳女多次傳訊息給男方，還騎車尾隨男方車輛，跟蹤他上、下班，甚至在他的住處及車輛旁逗留、拿手機拍攝他的車牌號碼，這些舉動足以影響男方的日常生活或社會活動，因此認定陳女涉犯跟騷法的事證明確。

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檢方調查，前年11月17日至19日，陳女基於跟蹤騷擾的犯意，多次違反男方意願，自畫廊騎車尾隨男方的車輛至其北市大安區住處，之後將機車停放在附近，躲在騎樓窺視男方停車的身影，並尾隨男方與其女友人，直到男方與女友人進住宅大門，陳女還持手機將男方住處附近的環境、門牌及車牌拍下留存。

前年11月19日晚上11時許，男方返家後又折返回車上取物，卻驚見陳女在其車旁徘徊，陳女與男方對到眼後，心虛地快步走開，男方擔心陳女的跟騷行為恐影響到他與女友人的安全，只好報警處理，陳女因此惹上跟騷法官司。

關於無故跟騷行為，過去常見於恐怖追求者尾隨特定對象，若勸阻不聽只能依違反社維法裁罰，但行政裁罰難有效嚇阻有心人的不法行為，已施行的跟騷法即是鎖定這類犯罪並追究刑責，包括對特定人反覆或持續違反其意願，且與性或性別有關的監視、跟蹤等8類行為，論以刑責。

跟騷行為的定義是對特定人反覆或持續地違反其意願，包括監視、跟蹤、盯梢、守候、威脅、辱罵、以電子通訊、網路干擾、要求約會或其他追求行為等，造成被害人心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動，單純的跟騷行為，可處1年以下徒刑或併科10萬元以下罰金。

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