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圖書館追熟女挨罵還被告 法官：僅1次判無罪

高等法院台中分院認為謝男僅1次騷擾，不是長時間多次騷擾，判謝男無罪確定。（記者張瑞楨攝）

高等法院台中分院認為謝男僅1次騷擾，不是長時間多次騷擾，判謝男無罪確定。（記者張瑞楨攝）

2024/02/16 16:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣謝姓男子在圖書館搭訕30多歲熟女小芳（化名），小芳也大方與謝男加為LINE好友，事隔8天，謝男刻意在圖書館等小芳，卻被小芳的女性友人罵一頓，謝男氣得傳訊息給小芳，「妳覺得沒有要認識的話，妳可以退賴也沒有關係」、「想不到妳像個媽寶一樣」，小芳怒告謝男觸犯跟蹤騷擾防制法，一審與二審法官卻認為，小芳與謝男加LINE，謝男誤認小芳有進一步認識之意，更重要的是，謝男僅此一次，不是長時間多次騷擾，判謝男無罪確定。

判決書指出，謝男去年4月14日晚間，於某圖書館搭訕小芳，兩人加LINE後，謝男立刻傳訊息「嗨」，小芳沒回覆，同年月19日晚間，謝男又傳訊息「請問妳什麼時候有時間，我約妳見個面聊認識看看，妳有方便嗎？」，小芳答覆「不太方便，抱歉」。

事隔8天，謝男於同年月27日晚間6時許到圖書館，果然見小芳在館內，他在小芳附近張望，不時移動身體往小芳靠近，小芳注意到謝男上述舉動，向女性友人求助，女性友人陪同小芳離開時，謝男又尾隨，被小芳的女性友人罵一頓。

當天晚間8時許，碰了一鼻子灰的謝男，傳訊息給小芳「如果妳覺得沒有要認識的話，妳可以退賴也沒有關係，以後有遇到就當作沒有認識就好了」、「妳跟我都一樣是已經30幾歲的人了，想不到妳像個媽寶一樣（指向女性友人求助），弄的這麼的難看，妳讓我覺得瞧不起妳⋯⋯，我也沒有想要認識妳」，不料，小芳卻控告謝男觸犯跟蹤騷擾防制法。

彰化地院一審認為，小芳提供LINE給謝男，謝男想約會時，僅答覆「不太方便，抱歉」，並非明確拒絕，謝男主觀上確實會誤會，小芳與他有進一步認識之意，小芳宣稱對謝男的行為深感恐懼害怕，但謝男於圖書館窺視小芳，也僅27日晚間一次，沒有達到反覆或持續跟蹤騷擾的要件，判決謝男無罪，彰化地檢署上訴二審，高等法院台中分院見解與一審相同而駁回，謝男無罪確定。

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