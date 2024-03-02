戀上女直播主被拒！男辱罵、電話騷擾 判拘役50天

南投縣林姓男子喜歡上女直播主，對方拒絕追求後，即用電話、網路訊息展開瘋狂的騷擾、辱罵、恐嚇，被南投地院法官依跟蹤騷擾罪名，判拘役50日，併科罰金4萬元。（記者陳鳳麗攝）

2024/03/02 23:39

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣林姓男子戀上女直播主，追求遭拒後惱羞成怒，連續多日半夜狂叩，並傳送錄音訊息，辱罵女方是番仔、討客兄，還說要燒金紙且一定要玩死她，女直播主飽受威脅下提告，林男雖辯稱是酒醉胡言亂語，南投地院法官近日以跟騷罪名判處林男拘役50日，併科罰金4萬元。

林姓男子在網路認識該女直播主，前年2月兩人加LINE後，他即每日打電話並傳送「打電話給他」、「起床要講」等訊息，並表示要追求她，該女明白表示拒絕後，改稱要把該女當妹妹，女直播主仍以文字表示「當妹妹也不可能」，林男開始抓狂，前年3月一連多天，日夜頻打網路電話，女方不接電話，就用錄音的方式傳送恫嚇威脅等訊息。

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林男的訊息，除有三字經，還質問女方是不是番仔、討客兄，女方仍無回應即口氣更恐怖，表示要燒金紙給該女，會搞到她悽慘落魄，並一定玩死她，女直播主精神飽受威脅下還去看精神科醫師，最後忍無可忍，蒐集林男的各種通訊紀錄和訊息截圖提告。

林男一開始否認追求女直播主，且女直播主收到訊息是他喝醉後意識不清說的或寫的，惟證據會說話，女方蒐集的訊息很完整，林男最後也改口承認有追求之意。

南投地院法官認為，林男未以理性態度與女直播主來往，僅為滿足自身私慾，無視對方感受，對其反覆以通訊軟體聯繫而進行跟蹤騷擾，讓人承受精神上痛苦，明顯觸犯跟蹤騷擾罪，考量林男跟蹤騷擾的頻率、手段強度，及檢察官和被害人對刑度的意見，判處拘役50日，併科罰金4萬元。全案可上訴。

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