護理師網路交友，竟遇恐怖跟騷變態男！（情境照）

2024/02/01 07:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹某大醫院陳姓護理師透過網路交友認識36歲台北市吳姓男子，沒想到卻是一連串惡夢的開始，吳男為追求她，不僅跑到醫院送花送蛋糕，還LINE陳女「我會去醫院診間，一間一間看你。」陳女要他別這樣做，吳男竟傳送醫院網站投訴截圖，謊稱陳女服務態度不佳，新竹地院依跟騷法判處吳男拘役50天。

法官調查，36歲的吳男與陳女是網路社交軟體認識的朋友，吳男為追求陳女，竟以跟蹤騷擾方式，違反陳女意願實施跟蹤騷擾行為，使陳女心生畏怖，足以影響陳女日常生活及社交活動。

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去年6月吳男到陳女工作的醫院贈送花束及蛋糕，符合跟蹤騷擾防制法對陳女留置物品。接著吳男又LINE陳女「我後天會去醫院，我會看診間，一間一間看之後，我把東西丟著，我就會走了，跟你告知。」事後吳男又傳送醫院網站投訴截圖，內容是陳女服務態度不佳。吳男行徑已符合跟蹤騷擾防制法以網際網路對陳女干擾。

法官審酌吳男未謹守正當交友分際與被害人相處，竟以多種方式騷擾，對於被害人日常生活及社會活動造成干擾，並使人心理上承受極大壓力，實屬不該，最後依跟蹤騷擾罪判處拘役50日，得易科罰金。

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