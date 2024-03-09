南投警噪音取締科技執法1月舉發41件 139線八卦山路段最吵

南投縣警察局南投分局針對重機進行攔查情形。（圖由南投警分局提供）

2024/03/09 11:28

〔記者謝介裕／南投報導〕取締擾人的噪音，南投縣警察局南投分局與南投縣政府環保局也共同攜手祭出環保科技執法，在噪音車輛出沒熱點路段，除了設立攔檢點外，還架設聲音照相科技設備，從春節連假執行迄今約1個月，共舉發噪音車輛41件，累計裁罰金額7萬元以上。

南投警方說，「聲音照相」科技儀器主要由麥克風、風速計、魚眼攝影機、車牌辨識攝影等設備組成，並依機動車輛噪音管制標準作為取締依據，限速50公里以下路段，音量不得超過86分貝、限速50公里至70公里路段，音量不得超過90分貝，超標5分貝以內開罰1800元、5至10分貝罰2700元、10分貝以上罰3600元。

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為維護民眾環境安寧的權益，警方與環保局從春節連假第一天起加強執法強度，由上述開單的41件案件，也顯示南投與彰化往來的139線八卦山台地路段，重機改裝、競速衍生的噪音問題最嚴重，被開單的件數就占了總件數三分之一，也難怪民眾怨聲載道，將列為今年度首要整頓的路段，進而平息民怨。

除此，警方也將持續透過交通稽查、路檢勤務，針對酒後駕車、危險駕車、 超速行駛及無照駕駛等違規行為加強稽查取締，並不定時辦理聯合稽查改裝車輛，讓所有道路使用者「合法用路、平安回家」，與環保局共同善盡維護民眾生活安寧及安全職責。

南投縣警察局南投分局針對重機進行攔查情形。（圖由南投警分局提供）

南投警方配合環保科技執法架設「聲音照相」儀器設施。（圖由南投警分局提供）

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