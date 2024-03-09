台南必比登冰店掀「八點檔」糾紛 舅媽告外甥女侵權

金華老店外觀。（記者王捷攝）

2024/03/09 00:56

〔記者王捷／台南報導〕米其林必比登去年入選首間剉冰店、台南「八寶彬圓仔惠」，該店共有3間，分別是綽號「圓仔惠」呂宸慧創辦的老店金華店，以及給三嫂經營的國華店、安平店。呂的女兒接手金華店後，三舅媽卻告外甥女商標侵權，刑事官司還在進行，民事已駁回舅媽告訴。

「八寶彬圓仔惠」取自呂宸慧的前夫「黃國彬」加上自己的綽號，保安店是呂宸慧及黃國彬一同創立，當時生意很好，但夫妻離婚後把保安店給三嫂經營，因房東不願續租，才遷移至國華街上並改為國華店。

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呂宸慧離婚後過得不好，還好有三哥、三嫂接應，但一邊顧店要一邊照顧女兒，也很辛苦，所幸女兒長大後願意回來接金華路的老店，2018年時，呂的女兒以民俗魔法故事的諧音「撒豆成冰」，設立行號登記，同時以「八寶彬圓仔惠」申請另外兩個類別的商標經營金華店，並取得三舅媽的「商標並存同意書」，這兩類商標才能獲准。

但事後三舅媽不滿，在刑事、民事提告侵犯商標權，禁止創始人「圓仔惠」的女兒繼續使用商標，並指責呂的女兒搭便車。

民事部分，法官認為國華店的三舅媽未能提出實際證據，證明消費者有把商標混淆誤認而遭侵害，呂的女兒在金華店是合法使用商標，駁回國華店告訴，至於刑事告訴本月將宣判。

對於判決結果，國華店的三舅媽說，他們不懂商標法，外甥女懂法律、申請新商標，也不想親戚間鬧這麼難看；而老店金華店呂宸惠的女兒不願回應，僅表達要感謝舅媽以前的照顧，不會提出訴訟，呂宸惠則說，商標當初就說要給他們，沒有想要回來的念頭，她只要可以繼續經營金華店。

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