法院書記官監守自盜1890萬 逃亡海外通緝被註銷護照

前高雄地院書記官黃中旗監守自盜1890萬元，逃亡海外通緝被註銷護照。（記者黃佳琳攝）

2024/03/08 14:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前高雄地院民事執行處書記官黃中旗，涉嫌自2003年6月2日起監守自盜1890萬元後，在檢方分案調查時立即逃至海外，已近20年不知去向，雄檢近日發函外交部領事事務局註銷黃中旗及另外25名重案外逃犯，讓他們在國外無法持台灣護照合法申請居留證，逼他們回國面對司法究責。

雄檢表示，這次鎖定雄檢案管中，涉犯貪污、殺人等罪被告，於偵查中經發布通緝者3人，及涉犯貪污、運輸、販賣毒品、非法吸金等重大刑案，而於執行中外逃人犯共計23人，雄檢已主動發函外交部領事事務局廢止並註銷其等護照。

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雄檢指出，礙於我國國際情況，有時候縱使知道人犯在哪裡，但因為他們持台灣護照，可以合法申請停、居留文件，台灣跟當地國又沒有引渡協定，因此就拿這些外逃犯人沒輒；這次利用註銷護照方式，讓他們沒辦法持台灣護照辦各種文件，包含停留居留簽證，然後當地國家就會以非法停、居留方式把他們遣返。

此次註銷護照的26名外逃犯中，除了監守自盜1890萬元的前高雄地院民事執行處書記官黃中旗外，還有在2006年7月間，駕車沿途開槍掃射仇家車輛，導致仇家同行女性友人中槍死亡的洪廷芳，以及造法吸金達1億2950萬元，被判810月徒刑定讞的「傑富利」公司董座陳仁慶等人。

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