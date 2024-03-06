硬起來！士林地檢署廢止並註銷19外逃要犯護照

士林地檢署主動向外交部領事事務局發函，請求廢止並註銷19名外逃要犯的護照。（資料照，記者李秋明攝）

2024/03/06 13:34

〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署為貫徹最高檢察署就判決確定案件外逃人犯註銷護照的作為，今鎖定19名外逃人犯，主動向外交部領事事務局發函請求廢止並註銷他們的護照。

士檢說明，被註銷護照的名單包括，犯貪污罪的吳嘉誠因違背職務收受賄賂8萬元，判刑10年2月定讞；在詐團中擔任提領取簿手並製造金留斷點的陳鈺婷，被依詐欺罪判刑1年3月定讞。

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連續販毒的莊噓龍被判刑15年定讞，已逃亡出境多年未歸；犯強制性交罪的陳嘉漢被判刑9年定讞；10度對少女下藥性侵的曾文壇被判刑10年定讞。

因販毒價差而大量購買毒品的廖健豐被判刑7年6月定讞，廖出境多年未歸；連續從泰國運毒入台的林世輝被判刑16年定讞；公然持器械砍殺被害人的任德勇，被依殺人罪判刑11年定讞。

成立工廠製毒的姜儒鴻，被依製造毒品罪判刑9年6月定讞；栽種大麻並製成大麻再出售牟利的謝博煌，被依販賣毒品罪判刑9年9月定讞。

劉家豪因侵占廠商貨款並詐騙公司，不法所得達2385萬元，被依詐欺等罪判刑4年6月定讞，劉已潛逃出境；陳鑄城因輸入並販賣偽藥被依違反藥事法判刑10年10月、併科罰金900萬元定讞。

陳滄泰持假信用卡大量冒刷財務，被依偽造文書等罪判刑5年定讞，陳潛逃出境多年；連同雄因偽造大量新台幣，被依偽造貨幣等罪判刑5年6月定讞。

林孟宏因持有槍砲彈藥，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例判刑8年、併科罰金30萬元定讞；同樣違法持槍的許慶平，被依同法條判刑8年、併科罰金3萬元定讞。

何其偉意圖製造毒品而栽種大麻，被判刑5年3月定讞；曾泳銓因強制性交罪被判刑8年定讞；邱柏維因共組詐團導致多名被害人受騙匯款，被依詐欺罪判刑5年定讞，邱已潛逃出境。

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