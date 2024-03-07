約炮11歲女童 宮廟旁打野炮…彰化24歲男慘了

彰化24歲男子約炮女童，甚至在宮廟旁打野炮，一審將男子判刑4年10月。（資料照）

2024/03/07 23:47

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名24歲男子，透過手機遊戲認識11歲女童，竟誘使女童自拍胸部跟下體照片，又約女童到汽車旅館發生性行為，食髓知味後，每週約女童見面打炮，地點包括女童住處外空地、宮廟旁等，最後被女童母親發現報警，彰化地院依妨害性自主等罪，將男子判刑4年10月。

判決書指出，該男子去年1月間透過手機遊戲認識被害女童，同年2月7日，男子要求女童自拍胸部和下體的照片及影音給他看，女童照做，男子同年月11日便約女童到汽車旅館，要求女童對他口交，還用手機錄下過程。

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男子食髓知味，從2月19日至3月8日間，幾乎每週約女童碰面，有時兩人在女童住處外樹旁空地、附近廟宇約會，男子就要求女童幫他口交，甚至在光天化日下，在廟宇旁發生性行為，而男子還將對女童猥褻的行為拍下影像，並上傳網路供網友觀看。

法官審理，認為男子是心智成熟的成年人，卻引誘身心尚在發育、對於男女性事尚懵懂階段的女童性交，雖未違反女童意願，但仍對其身心發育及人格發展造成不良影響，且將猥褻影像交由他人觀覽，因此依妨害性自主，對未滿14歲之女子性交罪5罪、違反兒童及少年性剝削防制條例罪2罪等，各判刑1年2月至3年8月不等，合併應執刑4年10月。

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