「約炮」被警察「釣魚」 男代購毒品助興判無罪

台中地院認為曾男約炮約到警察，幫警察代購毒品助興，並無販毒之意而判決無罪。（記者張瑞楨攝）

2023/10/18 18:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市曾姓男子上網找女性「約炮」，卻沒想到被警察「釣魚」，約到的竟是警察，警察還委託他代購毒品，於汽車旅館將他逮捕，檢方以販毒未遂罪起訴，法官卻認為，曾男並無販毒之意，是受警察委託購毒，但警察又沒有持有或吸毒的意思，而是辦毒品案，幫助施用（持有）第二級毒品罪又不罰未遂犯，據此判決曾男無罪。

判決書指出，曾男於今年3月15日下午上網到交友網站「約炮」，但他卻不知到約到的是上網「釣魚（誘捕偵查）」的警察，他先問警察「找約嗎？（約會發生性關係，俗稱約炮）」，又問警察是是0號或1號，警察答覆是0號（指自己是女性），曾男又問警察「你自有？（指自備安非他命毒品）」，警察回答對「 有剩一點、那你呢？」，之後兩人約到汽車旅館，但員警卻又慫恿曾男，順便去買毒品，然後分賣一些給警察，雙方談妥的價格是每公克甲基安非他4000元。

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雙方抵達汽車旅館後，員警逮捕曾男，並查獲曾男身上甲基安非他命約2公克，台中地檢署依販賣第二級毒品未遂罪起訴。

台中地院審理時，曾男指自己並無販賣毒品的犯意，他只是幫忙約炮的對象（警察）代購毒品，沒有要販賣給對方的意思，且他也無營利賺錢，他主要目的是在約砲，吸毒是助興。

台中地院認為，從警察跟曾男的LINE對話紀錄所示，曾男提及自己可以順便問販毒訊息，可以順路去拿品等，顯示是曾男是與警察相約，到汽車旅館發生性關係，又為了接下來發生性關係時能吸毒助興，才會答應去購買甲基安非他命。

法官強調，曾男顯然是幫警察，為了「約炮」而幫警察代購毒品而已，應僅有單純便利、助益施用之意，難以認定曾男有販賣的犯意與販毒營利意圖。

另外，法官認為，曾男是被警察，以俗稱「釣魚」或「誘捕偵查」，受警察之託而購買毒品，且曾男僅有單純便利、助益施用（發生性關係時助興）之意，不能證明他有轉賣毒品圖利，應以幫助施用第二級毒品罪，或幫助持有第二級毒品罪論處，不過，員警並沒有吸毒或持有毒品的真意，而是出於查緝販毒案，且上述兩罪名並不處罰未遂犯，據此判決曾男無罪，可上訴。

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