「三方詐騙」累犯1人飾2角 檢認反覆犯罪起訴

警方將葉嫌拘提到案，檢方聲押獲准。（警方提供）

2023/10/17 13:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市葉姓男子在網購平台分飾買家及賣家，透過所謂的「三方詐騙」手法行騙，日前被警方查獲後不敢回家，索性投靠毒友當起「啃友族」仍持續技重施，並不時分享毒品投桃報李，導致市刑大日前循線逮捕葉嫌時毒友也被連累，檢方認葉嫌反覆犯罪、罪刑重大聲押獲准，全案也在16日偵結起訴。

台中市刑大偵五隊長朱政憲今天指出，24歲葉男今年6月才因涉嫌三方詐騙遭第五分局查獲，當初犯案手機都被查扣，沒想到他食髓知味，不到一個月又拿新手機重新註冊網路帳號持續行騙，查出葉嫌於社群、網購平台上，以多個假帳號一人分飾二角實施詐騙，分別散布便宜出售機車零件、遊戲點數訊息。

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其手法則是先扮演「假賣家」誘騙「真買家」上鉤，再另扮「假買家」向網路其他「真賣家」購買商品，或代匯、代交易等方式，取得其銀行匯款帳號後，提供給遭詐騙「真買家」匯款交易，而提供匯款帳戶之「真賣家」，於帳戶收到款項後依約定出貨，葉嫌從中獲利。

等到被害的「真買家」久未收到商品又連繫不上犯嫌而報警遭詐騙，也導致被害的「真賣家」帳號遭警示，遭受損失，這就是「三方詐騙」手法；經查，葉嫌因上次才遭警方上門逮人，之後不敢回家，選擇「出門在外靠朋友」投靠住南投的陳姓友人，「啃老族」變「啃友族」。

警方確認葉嫌藏匿處所後，隨即持搜索票、拘票查緝，發現葉嫌不只吃、喝、住、行、飆網打遊戲都靠陳姓友人，還將詐欺所得約5萬元款項，拿來買毒品與對方分享施用，警方當場逮捕葉、陳二人，起獲毒咖啡5包，訊後全案分依詐欺及毒品罪嫌送辦，檢方認葉嫌反覆犯罪、罪刑重大，向法院聲請羈押獲准，昨全案偵結起訴，可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

警方查扣毒咖啡包及剩餘贓款。（警方提供）

葉嫌1人飾2角的「三方詐騙」手法。（警方提供）

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