婦砸750萬遲未獲利又要投資 警設局釣出逮捕女同志車手

警方逮捕年僅18歲的王姓女同志車手。（圖：警方提供）

2023/10/17 10:55

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區1名趙姓婦人前陣子遇到詐騙集團，歹徒以假投資手法吸引趙婦前後投資750萬餘元；近日，詐團投資群組又鼓吹婦人加碼投資，但婦人覺得遲未出金（獲利）、事有蹊蹺，到派出所詢問。警方研判是詐財犯行，設局讓婦人約出1名年僅18歲的女同志車手，婦人未再被騙146萬元。

據了解，10月15日下午，54歲的趙姓婦人到南市警一分局東門派出所報案，員警詢問得知她於今年7月間加入網路推薦的LINE投資群組，跟著群組老師指示投資，陸續投資750萬餘元台幣。近日投資群組又鼓吹趙婦加碼投資款項，因婦人對遲遲未能獲利、覺得事有蹊蹺，就到派出所詢問。

請繼續往下閱讀...

東門派出所長陳宗鑫獲悉案情後研判婦人應是遭遇詐騙，成立專案小組積極調查，並與趙婦保持關懷聯繫。16日，陳宗鑫獲知詐騙集團已約定趙婦面交地點交付款項，即派遣多名警力前往面交現場周邊埋伏，在下午2時許，當婦人與詐團成員完成面交後，員警即一擁而上、當場逮捕1名王姓女車手（18歲）及查扣其假證件一批與收款收據等證物。

王女打扮相當中性，被員警逮捕後還說想聯絡「女友」，王女說，是上網應徵到這工作，知道是詐騙工作，其穿著打扮都是詐團成員教的。警方訊問王女後、依詐欺罪及洗錢防制法移送台南地檢署偵辦，檢方諭知王女限制居所。

南市警一分局長歐祖明提醒，民眾在網路上看到「短期內高報酬、保證獲利、低風險、操作簡單、投資越多賺越多」等標語的投資廣告，多為詐騙訊息，應小心求證。如無法查知是否為詐騙廣告，可撥打165反詐騙諮詢專線、110或到就近、轄區派出所詢問，以保障個人財產安全。如不幸已將金錢匯出或將財物交付歹徒，也務必儘速報案，以利警方及時攔阻歹徒提領贓款與查緝犯行。

警方查扣王姓女車手的身分證件。（圖：警方提供）

詐團成員在line上要求趙婦須在10月16日交款，不然帳戶被取消，資金會被鎖死。（圖：警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法