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背包男叫她「乾媽」 2個月騙百萬

背包男欲再詐「亁媽」，這下被捕了。（記者顏宏駿翻攝）

背包男欲再詐「亁媽」，這下被捕了。（記者顏宏駿翻攝）

2023/10/17 09:05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉林姓婦人於今年8月間瀏覽網路臉書發佈一則「老王股票分析師」股票獲利訊息，並點入連結與暱稱老王互相加LINE，經轉介進入社群教導股票交易投資以獲取利益，一步步進入詐團設下的陷阱。

詐騙集團為卸下被害人心防，稱呼林姓婦人為「乾媽」，多次佯裝成股票客服人員指示林姓婦人投資炒作股票，分別於8月29日匯款44萬及10月初在住家前面交2次合計55萬，共計匯款至詐騙集團所指定帳戶99萬元。

乾媽後來要求贖回本金，對方不從，才知受害並報警，本月9日「乾媽」再度接獲詐騙集團來電指示匯款100萬元加入股票投資，溪州派出所知情後調度所內專案小組員警分配任務埋伏，準備抓人，並請林姓婦人約定車手於13日上午在其住家進行面交，警方先行埋伏屋內，就在車手取款之際，員警以迅雷不及掩耳現身制伏車手，令車手驚嚇愣住就逮。

警方當場查獲面交謝姓背包車手（男、28歲），並查扣面交100萬元及偽造工作證等相關證物，成功攔阻林姓婦人再度遭詐騙案件發生，全案調查後，將謝姓犯嫌依詐欺及依洗錢防制法等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

背包男為詐現金稱婦人為「亁媽」。（記者顏宏駿翻攝）

背包男為詐現金稱婦人為「亁媽」。（記者顏宏駿翻攝）

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