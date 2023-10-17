槍毒犯藏很大！ 佛桌下藏槍變壓器盒藏毒 這次噴罐藏毒還是被逮

槍毒犯洪姓男子藏很大曾藏槍佛桌變壓器藏毒，這次噴罐藏毒還是被警識破。（民眾提供）

2023/10/17 15:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕51歲洪姓男子涉槍毒案交保，仍擁槍自重，涉嫌在佛桌下藏槍，並曾把毒品藏於變壓器盒內，高市刑大接到檢舉，指洪男又持有槍、毒，攻堅嫌犯苓雅租屋處，查獲132公克海洛因、安非他命，以及1把改造手槍、防暴槍，洪嫌這次將毒品藏匿在「輪胎快速修補劑」噴罐，所幸沒有漏網讓洪嫌脫罪。

據了解，洪男在去年4月間，因持有槍、毒被警方逮捕，獲交保後不到1個月，高市警方再獲可靠線報，又在小港區租處的佛桌夾層，查獲改造槍枝、防暴槍，同時在其隨身攜帶的變壓器盒內，查獲海洛因127公克、安毒約5公克。

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直到今年9月間，高市刑大偵五隊接獲線報，指洪嫌平日擁槍、毒自重，警方鎖定行蹤，上月底埋伏苓雅區租處外，待洪男出現後，搜查他的住處及車箱，洪嫌以為警方找不到藏匿的槍毒品，假裝若無其事，警方於後車箱內，查獲1罐輪胎修補劑噴罐，員警查察噴罐搖晃時雖無異樣，不過，經驗老道的小隊長意外發現罐內藏毒。

刑大發現洪嫌疑將毒品分藏多處，再前往洪男屏東東港藏匿之租屋處搜查，又發現具殺傷力之手槍、子彈及鎮暴槍等物品，全案詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

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槍毒犯洪姓男子藏很大曾藏槍佛桌變壓器藏毒，這次噴罐藏毒還是被警識破。（民眾提供）

槍毒犯洪姓男子這次噴罐藏毒還是被警識破。（民眾提供）

槍毒犯洪姓男子藏很大，曾藏槍佛桌變壓器藏毒，這次噴罐藏毒還是被警識破。（民眾提供）

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