毒犯拒盤查撞斷警車後照鏡 被警包抄高舉雙手喊：對不起

游男被壓制在地逮捕。（警方提供）

2023/10/17 12:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市游姓男子16日在西屯區開車違停遇盤查，因攜毒心虛拒檢逃逸，先撞斷警用機車後照鏡後一路狂竄，警方沿後追趕並通報線上警網圍捕，最後在北屯區攔下時，只見他雙手舉高不斷喊「對不起」，最後被警方拉出車外壓制逮捕，並在車內起出K他命等毒品，當場人贓俱獲送辦。

中市警第六分局西屯派出所員警，昨天下午2時巡經河南路2段時，發現一輛自小客黃線違停上前盤查，警方示意駕駛搖下車窗、拿出證件受檢，但25歲游男拒絕配合，加速駛離，才起步就撞斷警用機車的左側後照鏡，緊接著一路狂竄，還開上台74線快速道路企圖擺脫追緝。

請繼續往下閱讀...

警方自後追趕並通報線上警網發動攔截圍捕，一路尾隨伺機攔查，最後在北屯區榮富街、榮貴街口將車輛攔下，立即大聲喝令游男下車，將游男拉出車外並壓制在地逮捕，還在車上搜出毒品果汁包12包（重48.4公克），以及K他命6包（重16.1公克）。

警詢後將全案依妨害公務、公共危險及毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，並擴大追查毒品來源，六分局呼籲，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方將游男帶回偵辦。（警方提供）

警方查扣的毒品。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法