為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

毒犯拒盤查撞斷警車後照鏡 被警包抄高舉雙手喊：對不起

游男被壓制在地逮捕。（警方提供）

游男被壓制在地逮捕。（警方提供）

2023/10/17 12:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市游姓男子16日在西屯區開車違停遇盤查，因攜毒心虛拒檢逃逸，先撞斷警用機車後照鏡後一路狂竄，警方沿後追趕並通報線上警網圍捕，最後在北屯區攔下時，只見他雙手舉高不斷喊「對不起」，最後被警方拉出車外壓制逮捕，並在車內起出K他命等毒品，當場人贓俱獲送辦。

中市警第六分局西屯派出所員警，昨天下午2時巡經河南路2段時，發現一輛自小客黃線違停上前盤查，警方示意駕駛搖下車窗、拿出證件受檢，但25歲游男拒絕配合，加速駛離，才起步就撞斷警用機車的左側後照鏡，緊接著一路狂竄，還開上台74線快速道路企圖擺脫追緝。

警方自後追趕並通報線上警網發動攔截圍捕，一路尾隨伺機攔查，最後在北屯區榮富街、榮貴街口將車輛攔下，立即大聲喝令游男下車，將游男拉出車外並壓制在地逮捕，還在車上搜出毒品果汁包12包（重48.4公克），以及K他命6包（重16.1公克）。

警詢後將全案依妨害公務、公共危險及毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，並擴大追查毒品來源，六分局呼籲，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方將游男帶回偵辦。（警方提供）

警方將游男帶回偵辦。（警方提供）

警方查扣的毒品。（警方提供）

警方查扣的毒品。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國再次對南韓毒犯執行死刑 迄今一共7南韓人遭執刑
2023/08/06 10:32

中國再次對南韓毒犯執行死刑 迄今一共7南韓人遭執刑
毒犯進外役監放假吸毒？民進黨團：再犯回一般監獄
2023/08/02 05:30

毒犯進外役監放假吸毒？民進黨團：再犯回一般監獄

台新金台東植樹 打造公益共好森林
林為洲︰毒蟲可參與遴選外役監 令人匪夷所思
2023/08/01 15:51

林為洲︰毒蟲可參與遴選外役監 令人匪夷所思
毒鴛鴦被押上車男趁隙脫逃 新北警逮3惡煞
2023/07/05 13:58

毒鴛鴦被押上車男趁隙脫逃 新北警逮3惡煞

富邦長春公開賽傳承營 上演傳奇佳話
毒犯開贓車撞4警車 所長破窗逮人受傷
2023/06/08 05:30

毒犯開贓車撞4警車 所長破窗逮人受傷
正妹警喬裝埋伏 壓制近百公斤毒犯
2023/02/10 05:30

正妹警喬裝埋伏 壓制近百公斤毒犯
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播