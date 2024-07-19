豪放女男模店一晚狂灑14萬 爽完龜縮躲債見「棒」急報警

陳姓女子在男模會館一晚狂擲14萬卻欠錢不還，會館幹部傳電擊棒電人影片討債反吃上恐嚇官司。電擊棒示意圖（資料照）

2024/07/19 09:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓女子到男模會館消費時點了多位男模坐檯陪酒，一晚消費金額達14萬餘元，陳女推稱忘帶錢，王姓幹部幫忙代墊，陳女欠錢不還竟又再度上門喝酒，男模會館的李姓幹部得知此事，傳送「電擊棒電人」的影片給陳女要錢，陳女自認受驚報警，李男被檢方依恐嚇罪起訴。

檢方指出，2022年12月，陳姓女子到男模會館消費時，一口氣連開數瓶好酒，並點了多位男模坐檯陪酒，陳女一晚豪擲14萬餘元，但結帳時卻推稱忘了帶錢包，店內王姓幹部幫忙先代墊8萬多元，並留下陳女的連絡方式；仍欠6萬元酒錢的陳女一直不還錢，竟又在今年3月再度到同家男模會館消費，陳女被工作人員認出後通知王男，王男趕到包廂，要求陳女還錢。

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陳女「勉強」拿出2萬7千元交給王男，仍欠3萬3千元未還，此時陳女耍賴不還錢，還躲在員工休息室廁所不出來，店裡李姓幹部看不下去，向王男索要陳女的LINE帳號後，傳送「電擊棒電人」的影片給陳女，陳女看到影片後，在廁所報警，當警方趕到時，她委屈直說自己被恐嚇。

檢警偵查時，李姓幹部坦承傳影片給陳女，但否認要嚇她，是想讓她早點解決欠債問題，但檢察官認為李男傳送影片的舉動已讓陳女心生畏懼，擔心自己的生命安全，因此依恐嚇罪起訴，並聲請簡易判決處刑。

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