苗栗縣長鍾東錦臉書照片被盜成立假帳號 鍾提醒勿受騙

苗栗縣長鍾東錦臉書小編緊急澄清，有英文字的是盜用照片的假帳號。（記者張勳騰翻攝鍾東錦臉書）

2024/07/19 09:51

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣長鍾東錦自參選縣長以來，利用臉書衝人氣，上任以來維持一定的聲量，卻首度傳出被人盜用照片，成立臉書「鍾東錦@ZhongDongjin」假帳號，而且陸續有民眾陸續加為好友。鍾的臉書小編發現有異緊急澄清「本尊低加啦」，強調鍾縣長的粉專帶有藍勾勾，有3.1萬人追蹤中，呼籲網友不要被騙。

鍾東錦今（19）日受訪指出，他的手機公開，且來者不拒，電話打來一定會接，是不是也可稍微查證一下，他不可能邀團購、或者借錢、叫別人匯款，這是絕對不會發生的事情，希望他的臉書不要再被盜，也呼籲粉絲、朋友遇到類似狀況要提高警覺。

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苗栗縣警局刑警大隊據報，也進行追查，惟據以往的經驗，追查有一定難度，警方已先透過檢舉方式，再請臉書台灣分公司早日將假帳號下架。

鍾東錦臉書小編昨天傍晚，發現使用鍾東錦臉書多了2張不同時段拍攝的相片，成立了「鍾東錦@ZhongDongjin」假帳號；而跟真帳號不同的是，假帳號增加了英文名字、沒有藍勾勾。而且陸續有民眾不察真偽，上當加入成為假帳號的好友，所幸目前僅有一些不知情網友加入假帳戶好友，尚未接獲網友被騙。

鍾的小編也昨晚也緊急在鍾的官方粉專澄清說：「本尊低加啦！！！」「各位敬愛的叔叔伯伯爺爺奶奶哥哥姊姊弟弟妹妹大家好，這邊是小編十萬里加急特快報，臉書上出現如圖所示我們親愛的鍾伯伯縣長粉專，經查驗是仿冒品無誤，請大家看乎清認乎明，只有帶有藍勾勾的的才是正港阿東錦縣長粉專，千萬不要被騙了喔！千萬不要相信任何帳戶、匯款、周轉、點數卡等私訊喔！」

鍾東錦臉書小編強調有打藍勾勾，才是鍾的官方臉書，請臉書粉絲注意辨識。（記者張勳騰翻攝鍾東錦臉書）

苗栗縣長鍾東錦臉書照片被盜，鍾東錦受訪盼不要再被盜，並請粉絲提高警覺。（民眾提供）

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