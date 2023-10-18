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台中山區鐵皮屋煉毒 毒蟲肢體潰爛還被起訴

鐵皮屋煉毒廠內，堆滿毒品成品或半成品。（中檢提供）

鐵皮屋煉毒廠內，堆滿毒品成品或半成品。（中檢提供）

2023/10/18 12:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕一家化學原料公司的高姓負責人，涉嫌從今年3月起，在台中市東勢山間承租鐵皮屋，再傳授高姓男子與何姓少年煉製「4-甲基甲基卡西酮」等毒品（俗稱喵喵，三級毒品），台中地檢署指揮調查局與警方搜索時，驚見滿地原料與半成品，散發出強烈臭味，高男還因煉毒而肢體潰爛，共查扣成品與半成品293公斤，可分製數萬包毒咖啡，依毒品危害防制條例起訴兩名高男，何姓少年由少年法庭審理。

起訴書指出，高姓負責人（33歲）有違反農藥管理法前科，2019年出獄，他在今年3月用每月5萬元租金，租下東勢山區鐵皮屋，闢建成煉毒地下工廠，再提供原料，傳授高男（63歲）與何姓少年煉製毒品。

檢方調查，上述3人於今年4月起開始煉製毒品，高姓負責人也會到煉毒工廠，口頭教導兩人煉毒技術，包括「溴化反應」，在煉製過程中，遇到冷凝設備不足等障礙，高姓負責人也會購置設備解決問題，檢調與警方於今年8月搜索拘捕3人，他們都坦承犯行。

中檢起訴指出，兩名高姓男子無視國家杜絕毒品犯罪的禁令，共同製造四級毒品，助長毒品氾濫且戕害國民健康，嚴重影響治安，所製成查扣的成品與半成品（不含原料），毛重共計293公斤，可分裝成數萬包的「毒咖啡包」，依毒品危害防制條例起訴2人。

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檢調查扣一批煉製毒品的設備。（中檢提供）

檢調查扣一批煉製毒品的設備。（中檢提供）

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