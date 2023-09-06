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人夫愛約炮 女炮友都看不下去狂駡：你沒有道德觀念

顧姓男子婚後愛約炮，誇張到連炮友都看不下去狂駡他。示意圖。（法新社）

顧姓男子婚後愛約炮，誇張到連炮友都看不下去狂駡他。示意圖。（法新社）

2023/09/06 15:15

〔記者黃佳琳／高雄報導〕顧姓男子被老婆曾女發現他超愛用臉書約炮，對象從高中生到失婚婦女都有，甚至其中一位炮友看不下去，還駡顧男「沒有道德觀念」，曾女拿對話紀錄提告求償20萬，顧否認並強調是老婆捏造，但一、二審法官都不採信他的說詞，判顧男應賠15萬元。

判決指出，顧男和老婆曾女結婚5年後離婚，曾女拿出顧男的臉書對話紀錄，指控顧男在兩人婚姻期間不斷出軌、約炮，顧男則否認對婚姻不忠，指控曾女侵入的他電腦帳密，用自導自演的方式，變造出他與異性友人的親密對話。

高雄簡易庭審理時，法官發現，顧男說自己電腦的帳號密碼被曾女入侵、修改後，導致他無法使用社群軟體，但顧男卻在兩人離婚一年後，曾在個人臉書PO文「我背叛婚姻，在婚姻中我不斷的約炮，高中生，已婚婦女，熟女，無一倖免」、「過去我對家庭婚姻不忠，因工作之便跟高中學生要交友軟體，我承認學生有曖昧訊息，然後我又上網交友網站約炮，導致婚姻家庭破裂」，因此不採信顧男說詞。

此外，法官檢視曾女提供的對話紀錄，發現顧男與暱稱「宜庭」的網友對話時，稱對方為最美的女朋友、與「一ㄓ小綿羊」對話時表示想妳、與「洪珍妮」對話除抱怨自己和曾女婚姻關係很差之外，還向對方表示「我愛你」，且詢間可否發生性關係、與「Nguyet-Ngan Hua」對話時多在與對方閒聊家庭背景，以及想約在車上與要求視訊；與「昱雅」對話時表示真的愛你，並詢問是否要愛愛紓壓等。

法官認為曾男和多位網友傳送超越通常社會關係的用詞，已侵害曾女配偶權益，判他應賠15萬元；顧男不服上訴，二審法官發現，顧男曾被一名女網友痛駡「「我昏倒了」、「根本是累犯。你看看你還沒離婚在網路交友的內容，還有一個越南已婚婦女，你沒有道德觀念，每個人都有基本良知」，因此也不採信他的辯解之詞，判顧男敗訴，全案定讞。

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